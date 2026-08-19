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ईशा कोप्पिकर ने खुद को कहा प्राउड अंधभक्त, बोलीं- कोई शर्म नहीं ये दिखाने में कि मुझे...

By Sushmeeta Semwal
लाइव हिन्दुस्तान
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ईशा कोप्पिकर को अंधभक्त कहा जा रहा था। अब एक्ट्रेस ने कहा कि उन्हें अंधभक्त कहे जाने पर बुरा नहीं लगता है और वह इसके लिए प्राउड फील करती हैं।

isha koppikar on proud andhbhakt
ईशा कोप्पिकर ने खुद को कहा अंधभक्त

ईशा कोप्पिकर ने खुद को प्राउड अंधभक्त कहा था। अब मंगलवार को एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर अपना वीडियो शेयर किया और ट्रोलर्स को अपना जवाब दिया है। उन्होंने सभी से अपने देश पर ‘गर्व’ करने को कहा और कहा कि वह भारत से ‘गर्व, जोश और बिना किसी झिझक के’ प्यार करती रहेंगी।

अंधभक्ति किसी पॉलिटिकल पार्टी को लेकर नहीं

ईशा ने कहा, ‘हां मैं अंधभक्त हूं। अगर देश को प्यार करना भक्ति है और हम चाहते हैं कि देश में प्रोग्रेस हो तो हां मुझे गर्व है भक्ति अंधभक्त होने में। लेकिन मेरी अंधभक्ति किसी पॉलिटिकल पार्टी को लेकर नहीं है। ये सिर्फ मेरे देश के लिए है। देश पहले होना चाहिए। मैं सरकार से सवाल कर सकती हूं। मैं अपने देश से पूरे दिल से प्यार करती हूं।’

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शर्म नहीं दिखाने में कि देश से प्यार है

ईशा ने फिर कहा, ‘ये देश मेरा घर है जहां मैंने कमाया और कमाई की है। मुझे कोई शर्म नहीं है ये दिखाने में कि मुझे अपने देश पर गर्व है। जहां भी आप रहते हो, उस जगह को प्यार करो, उसकी रिस्पेक्ट करो और उसके लिए कुछ करो। जो भी आपका घर है उस पर गर्व करो। दरअसल, देशभक्ति सिर्फ बोलने से नहीं होती कि मैं अपने देश से प्यार करती हूं। आपको ऐसा कुछ करना चाहिए कि आपका देश और बेहतर हो।’

देश पर सवाल खड़े से अच्छा देश के लिए काम करें

ईशा ने यह भी कहा कि ये पूछने की बजाय कि हमारे देश ने हमें क्या किया, हम ये क्यों नहीं सोच सकते कि हम देश के लिए क्या योगदान करेंगे। दरअसल, भारत बदल रहा है। हमें नया भारत बनाना चाहिए तो मुझे भक्त बोलो, अंधभक्त बोलो, नेशनलिस्ट बोलो। मैं इंडियन हूं और मुझे भारत से प्यार है।

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नीट मामले पर सेलेब्स की चुप्पी पर बोली थीं ईशा

बता दें कि ईशा ने कुछ दिनों पहले छात्रों के आंदोलन पर बॉलीवुड की चुप्पी पर कहा था कि कई फैंस पूछ रहे थे कि मैंने नीट मुद्दे पर क्यों नहीं बोला। मुझे लगता है कि जरूरी है ये बताना। चाहे मैं किसी बात को लेकर कितना भी गहराई से क्यों न महसूस करूं, हर मुद्दे पर बोलना जरूरी नहीं है। कभी-कभी चुप्पी भी एक जिम्मेदारी होती है। एक पब्लिक फिगर होने के नाते हमारे हर शब्द को गलत तरीके से भी लिया जाता था और काफी जज किया जाता है। लोग कई बाल बोलते हैं कि सेलेब्स क्यों नहीं बोलते हैं। लेकिन जब शब्दों को गलत तरीके से दिखाया जाता है तो हमें आगे की चीजों को झेलना पड़ता है। उस दौरान फिर बेहद कम लोग हमारे साथ खड़े होते हैं।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal

सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।


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सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। इसके अलावा सुष्मिता ने कई बॉलीवुड, पंजाबी और भोजपुरी स्टार्स के इंटरव्यू भी लिए हैं।


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