शाहरुख खान की 'किंग' से बेटी सुहाना खान का पहला लुक रिवील? ऐसा होगा किरदार
शाहरुख खान की फिल्म ‘किंग’ के पहले गाने में एक लड़की की झलक सामने आई है। बताया जा रहा है कि ये सुहाना खान हैं। देखिए सुहाना का पहला लुक। गाने में दिखी शाहरुख और दीपिका के बीच केमिस्ट्री।
शाहरुख खान आज अपना 61वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस खास मौके पर एक्टर ने फिल्म 'किंग' का गाना 'तू मिल जाए तो' रिलीज कर दिया है। इस गाने में शाहरुख और दीपिका पादुकोण का रोमांस देखने को मिल रहा है। लेकिन क्या अपने इस गाने में सुहाना खान की पहली झलक देखी? गाने में एक लड़की को जलते हुए घर के सामने खड़ा हुआ दिखाया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि ये सुहाना खान हैं। अपने घर को अपनी आंखों के सामने जलते हुए देख रही ये लड़की ही बदले की कहानी दिखती है
शाहरुख खान की किंग से सुहाना खान का लुक आया सामने?
सुहाना खान ने साल 2024 में नेटफ्लिक्स पर आई फिल्म आर्चीज से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था। फिल्म और एक्टिंग के लिए सुहाना को ट्रोल किया गया था। इसके बाद शाहरुख खान ने खुद बेटी का करियर बनाने के लिए किंग नाम की फिल बनाई। बताया जा रहा है इस फिल्म में सुहाना का रोल बहुत खास होने वाला है। रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म में शाहरुख का किरदार ग्रे शेड वाला होने वाला है। सुहाना के किरदार की एंट्री बदला लेने के लिए होती है। अब सुहाना के इस पहले लुक से अंदाजा लगाया जा सकता है। इस तस्वीर में सुहाना के किरदार को अपने जलते हुए घर और परिवार को खोने के सदमे में दिखाया जाएगा।
किंग की कास्ट है जबरदस्त
कुछ समय पहले आई एक रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म किंग में शाहरुख खान ग्रे शेड में होंगे। वो एक डॉन का किरदार निभाते दिखेंगे। वो सुहाना के किरदार के लिए उनके गुरु बनेंगे। ये बदले की कहानी होगी जिसमें कई अन्य एक्टर नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में अनिल कपूर, अभय वर्मा, राघव जुयाल, अभिषेक बच्चन, रानी मुखर्जी, जैकी श्रॉफ, अरशद वारसी, जयदीप अहलावत जैसे एक्टर्स नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में शाहरुख खान को करीब 3 साल बाद बड़े पर्दे पर बतौर लीड रोल में देखा जाएगा। वहीं सुहाना खान इस फिल्म के साथ अपना थिएट्रिकल डेब्यू कर रही हैं।
बेटी सुहाना खान का करियर बनाने आगे आए शाहरुख खान
ऐसी रिपोर्ट हैं कि नेटफ्लिक्स फिल्म आर्चीज से सुहाना खान की ट्रोलिंग के बाद खुद शाहरुख खान बेटी का करियर बनाने के लिए आगे आए थे। अब वो किंग लेकर आ रहे हैं जिसमें सुहाना अहम किरदार में हैं। इस फिल्म से उनके करियर को फायदा होने की उम्मीद है।
किंग के प्रोड्यूसर बने शाहरुख खान
बता दें, शाहरुख खान के साथ ‘पठान’ जैसी फिल्म बनाने वाले सिद्धार्थ आनंद ने किंग का डायरेक्शन किया है। फिल्म खुद शाहरुख की प्रोडक्शन कंपनी रेड चिल्लीज प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये फिल्म 24 दिसंबर को थिएटर में दस्तक देने वाली है।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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