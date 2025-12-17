प्रेग्नेंट हैं शोभिता धुलिपाला? नागार्जुन के जवाब के बाद फैंस दे रहे बधाई

संक्षेप: सोशल मीडिया पर शोभिता धुलिपाला की प्रेग्नेंसी की खबरें वायरल हो रही हैं। हालांकि, शोभिता और चैतन्य नागार्जुन ने इसे लेकर अभी कोई रिएक्शन नहीं दिया है। इस बीच चैतन्य नागार्जुन के पिता नागार्जुन का इस खबर पर रिएक्शन वायरल हो रहा है।

सोशल मीडिया पर ऐसी चर्चा है कि शोभिता धुलिपाल चैतन्य नागार्जुन के साथ अपने पहले बच्चे के स्वागत के लिए तैयार हैं। सोशल मीडिया पर लोगों का मानना है कि अपनी शादी की तरह ही कपल इस बात को लेकर भी चुप्पी साधे हुए है। हालांकि, चैतन्य नागार्जुन के पिता नागार्जुन ने सोशल मीडिया पर वायरल इन अफवाहों को लेकर अपना रिएक्शन दिया है।

नागार्जुन ने की सवाल टालने की कोशिश सुमन टीवी पर नागार्जुन से शोभिता की प्रेग्नेंसी को लेकर सवाल हुआ। इस सवाल के जवाब में नागार्जुन ने कुछ इस तरह रिएक्ट किया कि न तो उन्होंने इस बात को कंफर्म किया और न ही इस बात को नकारा। नागार्जुन से पूछा गया कि क्या वो अब एक पिता से दादा बनने वाले हैं? नागार्जुन ने पहले पॉज लिया और फिर हंसकर सवाल को टालने की कोशिश की।

'मैं आपको तब…' इसके बाद, नागार्जुन से फिर से यही सवाल किया गया। इस बार नागार्जुन ने कहा, “मैं आपको तब बताउंगा जब समय सही होगा।” नागार्जुन ने भले ही इस बात को कंफर्म नहीं किया लेकिन फैंस को नागार्जुन के इस जवाब से लग रहा है कि शोभिता और चैतन्य नागार्जुन के घर में जल्द ही खुशखबरी आनेवाली है। वो कपल को सोशल मीडिया पर बधाई दे रहे हैं।