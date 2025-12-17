प्रेग्नेंट हैं शोभिता धुलिपाला? नागार्जुन के जवाब के बाद फैंस दे रहे बधाई
सोशल मीडिया पर शोभिता धुलिपाला की प्रेग्नेंसी की खबरें वायरल हो रही हैं। हालांकि, शोभिता और चैतन्य नागार्जुन ने इसे लेकर अभी कोई रिएक्शन नहीं दिया है। इस बीच चैतन्य नागार्जुन के पिता नागार्जुन का इस खबर पर रिएक्शन वायरल हो रहा है।
सोशल मीडिया पर ऐसी चर्चा है कि शोभिता धुलिपाल चैतन्य नागार्जुन के साथ अपने पहले बच्चे के स्वागत के लिए तैयार हैं। सोशल मीडिया पर लोगों का मानना है कि अपनी शादी की तरह ही कपल इस बात को लेकर भी चुप्पी साधे हुए है। हालांकि, चैतन्य नागार्जुन के पिता नागार्जुन ने सोशल मीडिया पर वायरल इन अफवाहों को लेकर अपना रिएक्शन दिया है।
नागार्जुन ने की सवाल टालने की कोशिश
सुमन टीवी पर नागार्जुन से शोभिता की प्रेग्नेंसी को लेकर सवाल हुआ। इस सवाल के जवाब में नागार्जुन ने कुछ इस तरह रिएक्ट किया कि न तो उन्होंने इस बात को कंफर्म किया और न ही इस बात को नकारा। नागार्जुन से पूछा गया कि क्या वो अब एक पिता से दादा बनने वाले हैं? नागार्जुन ने पहले पॉज लिया और फिर हंसकर सवाल को टालने की कोशिश की।
'मैं आपको तब…'
इसके बाद, नागार्जुन से फिर से यही सवाल किया गया। इस बार नागार्जुन ने कहा, “मैं आपको तब बताउंगा जब समय सही होगा।” नागार्जुन ने भले ही इस बात को कंफर्म नहीं किया लेकिन फैंस को नागार्जुन के इस जवाब से लग रहा है कि शोभिता और चैतन्य नागार्जुन के घर में जल्द ही खुशखबरी आनेवाली है। वो कपल को सोशल मीडिया पर बधाई दे रहे हैं।
2024 में हुई थी नागा चैतन्य और शोभिता की शादी
नागा चैतन्य और शोभिता के रिश्ते की बात करें तो दोनों ने इंस्टाग्राम पर चैटिंग से शुरुआत की थी। इसके बाद, साल 2022 में चैतन्य और शोभिता की पहली मुलाकात हुई। ये मुलाकात एक फिल्म सेट पर हुई थी। शोभिता से नागा चैतन्य की दूसरी शादी है। साल 2024 में नागा चैतन्य और शोभिता की शादी हुई। इससे पहले नागा चैतन्य समंथा रुथ प्रभु के साथ शादी के रिश्ते में थे। साल 2017 से 2021 में नागा चैतन्य की शादी चली थी।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।