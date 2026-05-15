विराट कोहली की टीम के इस धुरंधर प्लेयर को डेट कर रहीं शहनाज गिल? ये वाला वीडियो देख लोगों ने लगाए कयास
'बिग बॉस 13' विनर सिद्धार्थ शुक्ला संग अपने रिश्ते को लेकर शहनाज काफी चर्चाओं में रहीं। वहीं, सिद्धार्थ के निधन के बाद शहनाज बुरी तरह से टूट गई थीं। वहीं, अब एक बार फिर से उनकी जिंदगी में प्यार ने दस्तक दी है।
'बिग बॉस 13' फेम और पंजाब की एक्ट्रेस शहनाज गिल हमेशा ही खबरों में बनी रहती हैं। शहनाज गिल इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चाओं में हैं। 'बिग बॉस 13' विनर सिद्धार्थ शुक्ला संग अपने रिश्ते को लेकर शहनाज काफी चर्चाओं में रहीं। वहीं, सिद्धार्थ के निधन के बाद शहनाज बुरी तरह से टूट गई थीं। वहीं, अब एक बार फिर से उनकी जिंदगी में प्यार ने दस्तक दी है। इस बार शहनाज का दिल किसी एक्टर पर नहीं बल्कि क्रिकेटर पर आया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये प्लेयर कौन हैं। आइए जानते हैं कौन हैं वो?
ऐसे शुरू हुईं अफेयर के खबरों की शुरुआत
दरअसल, 13 मई को आईपीएल में आरसीबी और केकेआर के बीच मैच हुआ था। इस मैच में शहनाज गिल भी नजर आईं थी। शहनाज का स्टेडियम में आरसीबी को चीयर करते हुए कई वीडियोज वायरल हैं। यही नहीं शहनाज ने भी स्टेडियम में आरसीबी को चीयर करते हुए अपना वीडियो शेयर किया है।
जोड़ा जा रहा इस खिलाड़ी संग नाम
शेयर किए गए वीडियो में शहनाज गिल जोर-जोर से आरसीबी का नाम लेकर चिल्लाती नजर आ रही हैं। टीम को सपोर्ट करने की खुशी शहनाज के चेहरे पर साफ देखी जा सकती है। बस फिर क्या था शहनाज गिल का ये वीडियोज के सामने आते ही उनका नाम आरसीबी के स्टार बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल के साथ जोड़ा जाने लगा। सोशल मीडिया पर शहनाज और देवदत्त पडिक्कल के डेटिंग की खबरें चर्चाओं में बनी हुई हैं।
यूजर्स ने किए कमेंट्स
शहनाज गिल के इस वीडियो पर जमकर कमेंट्स आ रहे हैं। वीडियो पर अलग-अलग तरह के रिएक्शन आ रहे हैं। बता दें कि एक तरफ जहां कई यूजर्स उनका नाम देवदत्त पडिक्कल के साथ जोड़ रहे हैं। वहीं, दूसरी तरफ उनके कई फैंस उनके सपोर्ट में हैं और उनका बचाव कर रहे हैं। यूजर्स इन खबरों को महज अफवाह बता रहे हैं। शहनाज के फैंस का कहना है कि एक्ट्रेस सिर्फ टीम को सपोर्ट करने पहुंची थीं। एक यूजर ने कहा, 'हर बार किसी सेलिब्रिटी को मैच देखने जाते ही किसी खिलाड़ी से जोड़ देना गलत है।' वहीं दूसरे फैन ने लिखा, 'शहनाज आरसीबी की फैन हो सकती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो देवदत्त पडिक्कल को डेट कर रही हैं।' ऐसे कई और कमेंट्स इस पोस्ट पर आ रहे हैं।
बता दें कि फिलहाल डेटिंग की इन खबरों पर शहनाज गिल और देवदत्त पडिक्कल की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
मूवी और OTT रिव्यू
ब्रेकिंग और ट्रेंडिंग एंटरटेनमेंट न्यूज
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और ट्रेड एनालिसिस
बॉलीवुड न्यूज, साउथ सिनेमा और टीवी इंडस्ट्री
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।