मीटू आरोपों के 7 साल बाद कमबैक करने जा रहा ये डायरेक्टर? गोविंदा के बेटे यशवर्धन साथ बनाएगा फिल्म
साजिद खान ने अपने करियर में कई कॉमेडी फिल्में डायरेक्ट की हैं। हालांकि, पिछले सात साल से उन्होंने कोई फिल्म डायरेक्ट नहीं की है। अब सात साल बाद साजिद खान डायरेक्शन में अपना कमबैक कर सकते हैं। वो गोविंदा के बेटे के साथ फिल्म पर काम शुरू कर सकते हैं।
बॉलीवुड की दिग्गज कोरियोग्राफर और डायरेक्टर फराह खान के भाई साजिद खान ने अपने करियर में बहुत कठिन समय देखा है। साल 2018 में हुए मीटू आंदोलन में उनका नाम भी सामने आया था। इन आरोपों के चलते उनकी छवि पर बहुत बुरा असर पड़ा था। छवि सुधारने के लिए साजिद खान सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस 16 का हिस्सा रहे थे। अब साजिद खान 7 साल बाद एक बार फिर डायरेक्शन की दुनिया में वापसी कर सकते हैं।
साजिद खान ने अभी तक नहीं किया है हां
मिड डे की रिपोर्ट की मानें तो साजिद खान जी स्टूडियोज के साथ एक रॉम-कॉम के डायरेक्शन को लेकर टच में हैं। सूत्रों ने मीडिया पोर्टल को बताया, “साजिद को स्टूडियो ने अप्रोच किया है, लेकिन उन्होंने हां नहीं किया है अभी तक। स्टूडियो के हेड्स चाहते हैं कि साजिद खान फिल्म को डायरेक्ट करें क्योंकि ये एक रोमांटिक फिल्म है।”
गोविंदा के बेटे आ सकते हैं नजर
इस फिल्म के एक्टर्स की बात करें तो फिल्म में गोविंदा के बेटे यशवर्धन और लापता लेडीज की नितांशी गोयल और एक्ट्रेस कृति शेट्टी नजर आ सकती हैं। रिपोर्ट्स की मानें तो यशवर्धन के पास फैंटम स्टूडियोजा का एक और प्रोजेक्ट है, लेकिन वो पहले इस रॉम-कॉम की शूटिंग शुरू करेंगे। साजिद पहले जॉन अब्राहम के साथ फिल्म डायरेक्ट करने वाले थे, लेकिन उस पर काम नहीं हो पाया। बातें ये भी चल रही हैं कि ये रॉम-कॉम एक हिट साउथ इंडियन फिल्म का रीमेक होगी।
