71 की उम्र में रेखा पर्दे पर वापसी करने वाली हैं? खास दोस्त मनीष मल्होत्रा ने दिया हिंट!

संक्षेप: लंबे समय से रेखा एक्टिंग से दूर हैं। हालांकि, उन्हें को अक्सर इवेंट और पार्टीज में देखा जाता है। रेखा के चाहने वाले उन्हें एक बार फिर से बड़े पर्दे पर देखने के लिए बेताब हैं। ऐसे में अब फैंस के लिए एक गुड न्यूज है, जिसे सुनकर आप खुश हो जाएंगे।

बॉलीवुड की आइकॉनिक अदाकारा रेखा आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं। रेखा आज भी अपनी अदाओं से लोगों का दिल जीतती हैं। अपने करियर में रेखा ने कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। रेखा ने कई अवॉर्ड भी अपने नाम किए। लंबे समय से रेखा एक्टिंग से दूर हैं। हालांकि, उन्हें को अक्सर इवेंट और पार्टीज में देखा जाता है। रेखा के चाहने वाले उन्हें एक बार फिर से बड़े पर्दे पर देखने के लिए बेताब हैं। ऐसे में अब फैंस के लिए एक गुड न्यूज है, जिसे सुनकर आप खुश हो जाएंगे।

रेखा का कमबैक! एक्‍ट्रेस और एवरग्रीन रेखा फिल्मों में कमबैक की तैयारी कर रही हैं। जी हां, 71 साल की उम्र में वह फिर से बड़े पर्दे पर अपनी अदायगी का दम दिखाने की चाह रखती हैं। इसका खुलासा रेखा के दोस्त और डिजाइनर मनीष मल्‍होत्रा ने किया है। वह इन दिनों विजय वर्मा और फातिमा सना शेख स्‍टारर फिल्‍म 'गुस्ताख इश्क' के प्रमोशन में बिजी हैं, जो 28 नवंबर 2025 को रिलीज हो रही है। मनीष ने बताया कि रेखा उनकी फिल्म में कैमियो भी करने वाली थीं, लेकिन फिल्म की टीम को लगा कि रेखा के लिए यह रोल बहुत छोटा है। इस फिल्म में नसीरुद्दीन शाह भी हैं।