प्रियंका चोपड़ा क्या डॉन 3 और कृष 4 में करेंगी वापसी? एक्ट्रेस ने जानें क्या कहा
प्रियंका चोपड़ा कई सालों के बाद फिल्म वाराणसी से बॉलीवुड कमबैक कर रही हैं और अब खबर आ रही है कि वह डॉन 3 और कृष 4 में भी नजर आ सकती हैं।
प्रियंका चोपड़ा एसएस राजामौली के साथ फिल्म वाराणसी में काम कर रही हैं और इस फिल्म के साथ वह 6 साल बाद भारतीय सिनेमा में वापसी कर रही हैं। इस फिल्म के अलावा अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि वह डॉन 3 और कृष 4 में भी नजर आ सकती हैं। अब ये सब खबरें कैसी हुई शुरू हम आपको बताते हैं।
प्रियंका ने क्या कहा
स्क्रीनरैंट से बात करते हुए प्रियंका ने इन खबरों पर कहा, ‘मुझे नहीं पता मैं उनको लेकर बात कर सकती हूं’। तभी महेश बाबू बोलते हैं कि इसका मतलब कुछ तो हो रहा है।
प्रियंका फिर आगे कहती हैं, वाराणसी पहली फिल्म है जो भारत में मैं 6 साल बाद कर रही हूं।
डॉन 3 में आ सकती हैं नजर
बता दें कि प्रियंका, फरहान अख्तर की डॉन फ्रेंचाइजी के दोनों पार्ट का हिस्सा रही हैं शाहरुख खान के साथ। हालांकि जब डॉन 3 की अनाउंसमेंट हुई थी तब ऐसा कहा गया था कि रणवीर सिंह फिल्म में लीड रोल में होंगे। वहीं उनके साथ कियारा आडवाणी के अपोजिट होने की खबर आई थी। हालांकि फिर खबर आई कि रणवीर बाहर हो गए हैं फिल्म से।
कृष का भी हो सकती हैं हिस्सा
वहीं कृष के भी सभी पार्ट में प्रियंका ही ऋतिक रोशन के साथ थीं। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि कृष 4 को अब ऋतिक रोशन डायरेक्ट करेंगे। राकेश रोशन जो अब तक सभी पार्ट को डायरेक्ट करते आए थे, अब ऋतिक ने उनकी ये जिम्मेदारी ले ली है।
खैर वाराणसी की बात करें तो इसमें प्रियंका के साथ महेश बाबू लीड रोल में हैं। फिल्म का फर्स्ट लुक हाल ही में रिलीज हुआ जिसमें महेश बाबू रुद्र के रूप में नजर आए, उनके हाथ में त्रिशूल था और वह बैल पर बैठे थे। फिल्म में प्रियंका और महेश बाबू के अलावा पृथ्वीराज सुकुमारन भी हैं।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
परिचय
सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। इसके अलावा सुष्मिता ने कई बॉलीवुड, पंजाबी और भोजपुरी स्टार्स के इंटरव्यू भी लिए हैं।
एजुकेशन
सुष्मिता ने बैचलर इन मास कम्यूनिकेशन गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। इसी दौरान एबीपी न्यूज, इंडिया टीवी और हिंदुस्तान में ही ट्रेनिंग ली है।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन
सुष्मिता की हमेशा यही कोशिश रहती है कि वह कुछ अलग और ट्रेंडिंग टॉपिक पर काम करें ताकि पाठकों को सभी जानकारी मिले मनोरंजन जगत की। हर एथिक और रूल्स को फॉलो करके वह एक ऐसी खबर बनाती है जो पाठकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है।
खासियत
बॉलीवुड, टीवी रियलिटी शोज, ओटीटी शोज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
ब्रेकिंग ऑन टाइम
सेलेब्स इंटरव्यू
ट्रेंडिंग टॉपिक पर खबरें
