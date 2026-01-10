पावर रेंजर्स की नई सीरीज में प्रियंका चोपड़ा बन सकती हैं विलेन? एक्ट्रेस को बताया बेस्ट कांटेंडर

संक्षेप: ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा के हाथ एक बड़ा प्रोजेक्ट्स लगने की खबर है। बताया जा रहा है एक्ट्रेस अमेरिका की पॉपुलर सुपरहीरो फ्रेंचाइजी पावर रेंजर्स में विलेन का किरदार निभाने वाली हैं। नई सीरीज की कास्टिंग प्रक्रिया जारी है।

बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा आने वाले दिनों में अपने नए प्रोजेक्ट्स से फैंस को सरप्राइज देने वाली हैं। फिल्मों की लीड हीरोइन अब विलेन बनीं नजर आ सकती हैं। ताजा रिपोर्ट की मानें तो प्रियंका अमेरिका की सुपरहीरो फ्रेंचाइजी पावर रेंजर्स का हिस्सा बनने वाली हैं। सुपरहीरो फ्रेंचाइजी के आने वाले लाइव एक्शन पावर रेंजर्स में देसी गर्ल प्रियंका रीटा रेपुलसा नाम के नेगेटिव किरदार में नजर आ सकती हैं। हालांकि, ये रिपोर्ट्स अभी कन्फर्म नहीं की गई है। लेकिन प्रियंका इस पॉपुलर सीरीज का हिस्सा बनते देखना फैंस के लिए बड़ा सरप्राइज होने वाला है।

पावर रेंजर्स में विलेन बनेंगी प्रियंका चोपड़ा? डिज्नी प्लस वाली इस नई सीरीज की कास्टिंग का दौर चल रहा है। अभी कुछ भी फाइनल नहीं किया गया है। लेकिन इस पॉपुलर फ्रंचाईजी का हिस्सा बनने के लिए प्रियंका चोपड़ा बेस्ट कंटेंडर मानी जा रही है। रिपोर्ट में बताया गया है कि प्रियंका ने अपने पिछले काम से ऑडियंस के सामने खुद को साबित किया है। उन्हें पसंद किया गया है। ऐसे में वो पावर रेंजर्स में विलेन बनने के लिए मेकर्स की आखिरी पसंद बन सकती हैं।

पावर रेंजर्स को नई सीरीज पिछली पावर रेंजर्स फ्रेंचाइजी को जबरदस्त रिएक्शन मिला है। सभी सुपरहीरो किरदारों को अलग तरह की पॉपुलैरिटी मिली है। ये किरदार पहचान बन गए। अब पावर रेंजर्स की नई सीरीज का इंतजार हो रहा है। नई सीरीज को भी जोनाथन ई। स्टाइनबर्ग और डैन शॉट्स कर रहे हैं। दोनों अपने पिछले काम से पहचान बना चुके हैं। इनके पास शानदार टीम है। साथ ही दोनों मिलकर लेखन और प्रोडक्शन का काम संभालेंगे।