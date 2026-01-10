Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडis priyanka chopra being considererd for power rangers rita repulsa role?
पावर रेंजर्स की नई सीरीज में प्रियंका चोपड़ा बन सकती हैं विलेन? एक्ट्रेस को बताया बेस्ट कांटेंडर

पावर रेंजर्स की नई सीरीज में प्रियंका चोपड़ा बन सकती हैं विलेन? एक्ट्रेस को बताया बेस्ट कांटेंडर

संक्षेप:

ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा के हाथ एक बड़ा प्रोजेक्ट्स लगने की खबर है। बताया जा रहा है एक्ट्रेस अमेरिका की पॉपुलर सुपरहीरो फ्रेंचाइजी पावर रेंजर्स में विलेन का किरदार निभाने वाली हैं। नई सीरीज की कास्टिंग प्रक्रिया जारी है।

Jan 10, 2026 08:30 am ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा आने वाले दिनों में अपने नए प्रोजेक्ट्स से फैंस को सरप्राइज देने वाली हैं। फिल्मों की लीड हीरोइन अब विलेन बनीं नजर आ सकती हैं। ताजा रिपोर्ट की मानें तो प्रियंका अमेरिका की सुपरहीरो फ्रेंचाइजी पावर रेंजर्स का हिस्सा बनने वाली हैं। सुपरहीरो फ्रेंचाइजी के आने वाले लाइव एक्शन पावर रेंजर्स में देसी गर्ल प्रियंका रीटा रेपुलसा नाम के नेगेटिव किरदार में नजर आ सकती हैं। हालांकि, ये रिपोर्ट्स अभी कन्फर्म नहीं की गई है। लेकिन प्रियंका इस पॉपुलर सीरीज का हिस्सा बनते देखना फैंस के लिए बड़ा सरप्राइज होने वाला है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
ये भी पढ़ें:प्रभास की हॉरर कॉमेडी ने धुरंधर को छोड़ा पीछे, पिछली फिल्मों से की कम शुरुआत
ये भी पढ़ें:जनवरी 2026 में रिलीज हो रही हैं ये फिल्में, सिर्फ ये एक फिल्म पड़ सकती है सब पर भ

पावर रेंजर्स में विलेन बनेंगी प्रियंका चोपड़ा?

डिज्नी प्लस वाली इस नई सीरीज की कास्टिंग का दौर चल रहा है। अभी कुछ भी फाइनल नहीं किया गया है। लेकिन इस पॉपुलर फ्रंचाईजी का हिस्सा बनने के लिए प्रियंका चोपड़ा बेस्ट कंटेंडर मानी जा रही है। रिपोर्ट में बताया गया है कि प्रियंका ने अपने पिछले काम से ऑडियंस के सामने खुद को साबित किया है। उन्हें पसंद किया गया है। ऐसे में वो पावर रेंजर्स में विलेन बनने के लिए मेकर्स की आखिरी पसंद बन सकती हैं।

प्रियंका चोपड़ा

पावर रेंजर्स को नई सीरीज

पिछली पावर रेंजर्स फ्रेंचाइजी को जबरदस्त रिएक्शन मिला है। सभी सुपरहीरो किरदारों को अलग तरह की पॉपुलैरिटी मिली है। ये किरदार पहचान बन गए। अब पावर रेंजर्स की नई सीरीज का इंतजार हो रहा है। नई सीरीज को भी जोनाथन ई। स्टाइनबर्ग और डैन शॉट्स कर रहे हैं। दोनों अपने पिछले काम से पहचान बना चुके हैं। इनके पास शानदार टीम है। साथ ही दोनों मिलकर लेखन और प्रोडक्शन का काम संभालेंगे।

प्रियंका चोपड़ा की आने वाली फिल्में

प्रियंका चोपड़ा अमेरिका में बस जाने के बाद लगातार खुद को साबित कर रही हैं। उन्हें कई बड़े बजट की फिल्मों और सीरीज का हिस्सा बनते देखा गया है। अब पावर रेंजर्स में उन्हें देखना उनके करियर ग्राफ के साथ फैंस के लिए खास होगा। उनके आने वाले हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स की बात करें तो उनके पास शानदार फिल्में और सीरीज हैं। एक्ट्रेस महेश बाबू के साथ राजामौली की अगली फिल्म वाराणसी में नजर आएंगी। इसके अलावा इस हफ्ते एक्ट्रेस को 83 वें गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड्स को प्रेजेंट करते हुए देखा जाएगा।

Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas
ऊषा IIMC नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई के बाद से हिंदी एंटरटेनमेंट वर्ल्ड को कवर कर रही हैं। देसी मार्टीनी के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। फिल्मों, वेब सीरीज- शोज़ की समझ रखती हैं। फिल्म रिव्यूज, टीवी गॉसिप्स और मजेदार-क्रिस्प राइटिंग से रीडर्स को पिछले 8 सालों से एंटरटेन करती आई हैं। सेलेब्स इंटरव्यू, एक्सक्लूसिव न्यूज़ आर्टिकल, ट्रिविया, लाइफस्टाइल, वीडियो कंटेंट, स्क्रिप्ट राइटिंग में रुचि है। मधुबाला के दौर से लेकर आलिया भट्ट की फिल्मों तक के सफ़र से अपडेटेड हैं। और पढ़ें
Priyanka Chopra

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।