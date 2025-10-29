Hindustan Hindi News
संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म स्पिरिट में प्रभास ने शूट किया न्यूड सीन? दिखेगा अलग अंदाज

संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म स्पिरिट में प्रभास ने शूट किया न्यूड सीन? दिखेगा अलग अंदाज

संक्षेप: साउथ सुपरस्टार प्रभास को लेकर खबर सामने आ रही है कि संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म में उनके किरदार से जुड़ा एक न्यूड सीन शूट किया गया है। ये सीन फिल्म का खास हिस्सा बताया जा रहा है।

Wed, 29 Oct 2025 01:10 PMUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
साउथ सुपरस्टार एक्टर प्रभास इन दिनों अपनी फिल्म स्पिरिट के लिए खबरों में बने हुए हैं। रणबीर कपूर के साथ एनिमल बनाने वाले संदीप रेड्डी फिल्म का डायरेक्शन कर रहे हैं। फिल्म कास्टिंग को लेकर खबरों में बनी रही है। और अब फिल्म में एक न्यूड सीन के होने की ताजा खबर सामने आई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि फिल्म स्पिरिट में प्रभास पर एक न्यूड सीन फिल्माया गया है। ये सीन फिल्म का अहम हिस्सा माना जा रहा है।

न्यूड सीन में प्रभास

ग्रेट अंधरा की रिपोर्ट के मुताबिक संदीप रेड्डी वांगा के डायरेक्शन में बन रही फिल्म स्पिरिट में प्रभास के साथ एक न्यूड सीन होगा। हालांकि, रिपोर्ट में ये साफ नहीं है कि ये सीन खुद प्रभास ने शूट किया है या किसी बॉडी डबल से करवाया गया है। संदीप की पिछली फिल्म एनिमल में रणबीर ने भी एक न्यूड सीन शूट किया था।

ऑडियो टीजर

हाल में फिल्म का ऑडियो टीजर सामने आया था जिसमें एक पुलिस अधिकारी और एक कैदी के बीच की बातचीत सुनाई गई थी। इसमें प्रभास की डायलॉग डिलीवरी सुनने के बाद से फैंस फिल्म का इंतजार कर रहे हैं। इस फिल्म में प्रभास के साथ एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी नजर आने वाली हैं।

कास्टिंग को लेकर विवाद

बता दें, स्पिरिट के लिए प्रभास के साथ पहले दीपिका पादुकोण के नाम पर विचार किया गया था। लेकिन डायरेक्टर-एक्टर के बीच कई कारणों से बात नहीं बनी और दीपिका इस प्रोजेक्ट से बाहर हो गई। इसके बाद फिल्म में तृप्ति की एंट्री हुई और अब वो लीड हैं। फिल्म 2026 में रिलीज होगी।

