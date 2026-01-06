कार्तिक आर्यन इस मिस्ट्री गर्ल के साथ एन्जॉय कर रहे हैं गोवा ट्रिप? यूजर्स बोले-सेम बैकग्राउंड
बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन की लव लाइफ खबरों में बनी हुई है। ऐसा माना जा रहा है कि एक्टर अब सिंगल नहीं रहे। हाल में गोवा छुट्टियां मनाने गए थे। इस दौरान एक्टर की एक तस्वीर एक मिस्ट्री गर्ल के बैकग्राउंड से मिलती हुई पाई गई है।
बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर खबरों में बने हुए हैं। हाल में एक्टर ने अपने गोवा ट्रिप की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की थी। तस्वीर में एक्टर को बीच किनारे एन्जॉय करते हुए देखा जा सकता था। लेकिन अब उसी लोकेशन पर किसी मिट्री गर्ल की तस्वीर सामने आई है, जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद कार्तिक आर्यन अब सिंगल नहीं रहे। कार्तिक और उनकी इस मिट्री गर्ल की चर्चा सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर हो रही है। यूजर्स ने ये भी दावा किया है कि एक्टर इस मिस्ट्री गर्ल को इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर रहे हैं।
मिस्ट्री गर्ल के साथ गोवा ट्रिप?
दरअसल, सोशल मीडिया पर कार्तिक आर्यन की इंस्टाग्राम स्टोरी तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिनमें वह गोवा के बीच पर आराम फरमाते नजर आ रहे हैं। एक तस्वीर में कार्तिक लाउन्ज पर लेटे हुए दिखाई देते हैं। इसके कुछ ही समय बाद एक विदेशी लड़की ने भी अपनी बीच फोटो शेयर की, जिसमें वह भी उसी तरह लाउन्ज पर आराम करती दिख रही हैं। इन रेडिट यूजर्स ने ये दावा किया है कि इन दोनों तस्वीरों का बैकग्राउंड, लाउन्जर पर रखी तौलिया सब एक जैसा ही है। यूजर्स के मुताबिक दोनों साथ में ही गोवा में छुट्टियां मना रहे थे। हालांकि, हम इस खबर की पुष्टि नहीं करते।
कार्तिक की फिल्में
बता दें, कार्तिक आर्यन अपनी फिल्म ‘तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी’ को लेकर भी चर्चाओं में बने हुए थे। 25 दिसंबर 2025 को रिलीज हुई इस फिल्म को धुरंधर की वजह से भारी नुकसान उठाना पड़ा। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई। फिल्म में अनन्या पांडे लीड हीरोइन थीं। फिल्म के बाद अब कार्तिक आर्यन ने गोवा ट्रिप के लिए ब्रेक लिया था। अब एक्टर अपनी अगली फिल्म की तैयारी में लग गए हैं। आने वाले दिनों में एक्टर को कुछेक नए प्रोजेक्ट में देखा जाएगा।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।