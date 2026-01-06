कार्तिक आर्यन इस मिस्ट्री गर्ल के साथ एन्जॉय कर रहे हैं गोवा ट्रिप? यूजर्स बोले-सेम बैकग्राउंड

संक्षेप: बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन की लव लाइफ खबरों में बनी हुई है। ऐसा माना जा रहा है कि एक्टर अब सिंगल नहीं रहे। हाल में गोवा छुट्टियां मनाने गए थे। इस दौरान एक्टर की एक तस्वीर एक मिस्ट्री गर्ल के बैकग्राउंड से मिलती हुई पाई गई है।

बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर खबरों में बने हुए हैं। हाल में एक्टर ने अपने गोवा ट्रिप की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की थी। तस्वीर में एक्टर को बीच किनारे एन्जॉय करते हुए देखा जा सकता था। लेकिन अब उसी लोकेशन पर किसी मिट्री गर्ल की तस्वीर सामने आई है, जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद कार्तिक आर्यन अब सिंगल नहीं रहे। कार्तिक और उनकी इस मिट्री गर्ल की चर्चा सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर हो रही है। यूजर्स ने ये भी दावा किया है कि एक्टर इस मिस्ट्री गर्ल को इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर रहे हैं।

मिस्ट्री गर्ल के साथ गोवा ट्रिप? दरअसल, सोशल मीडिया पर कार्तिक आर्यन की इंस्टाग्राम स्टोरी तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिनमें वह गोवा के बीच पर आराम फरमाते नजर आ रहे हैं। एक तस्वीर में कार्तिक लाउन्ज पर लेटे हुए दिखाई देते हैं। इसके कुछ ही समय बाद एक विदेशी लड़की ने भी अपनी बीच फोटो शेयर की, जिसमें वह भी उसी तरह लाउन्ज पर आराम करती दिख रही हैं। इन रेडिट यूजर्स ने ये दावा किया है कि इन दोनों तस्वीरों का बैकग्राउंड, लाउन्जर पर रखी तौलिया सब एक जैसा ही है। यूजर्स के मुताबिक दोनों साथ में ही गोवा में छुट्टियां मना रहे थे। हालांकि, हम इस खबर की पुष्टि नहीं करते।





