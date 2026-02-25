Hindustan Hindi News
करण कुंद्रा ने तेजस्वी प्रकाश के चेहरे का बनाया टैटू? एक्टर ने बता दिया सच

Feb 25, 2026 06:36 pm IST
करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश काफी समय से साथ हैं। वहीं हाल ही में एक वीडियो सामने आया कि जिसमें करण के चेहरे पर तेजस्वी के चेहरे का टैटू नजर आ रहा है।

करण कुंद्रा ने तेजस्वी प्रकाश के चेहरे का बनाया टैटू? एक्टर ने बता दिया सच

करण कुंद्रा का हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें उनके चेस्ट पर तेजस्वी प्रकाश के चेहरे का टैटू नजर आ रहा था। उनका यह वीडियो देखकर फैंस हैरान भी हुए और उनकी तारीफ भी कर रहे थे। लेकिन कुछ जानना चाहते कि ये सच है या झूठ। अब करण ने खुद टैटू पर बात की है और इसका सच बताया है।

क्या है टैटू का सच

करण ने हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए कहा, ‘काफी अच्छा लगा जैसे लोग टैटू पर रिएक्ट कर रहे हैं। यह टैटू तेजस्वी के चेहरे का है, लेकिन ये परमानेंट नहीं है। यह सिर्फ तेजस्वी के डेब्यू ओटीटी शो साइको सैयां के प्रमोशन के लिए है। यह मेरा तरीका है तेजस्वी को सपोर्ट करने का। वो इवेंट शो का लॉन्च था और जो किरदार है शो में उसने तेजस्वी के चेहरे का टैटू बनाया है। बस इसलिए मैंने भी ऐसा किया, लेकिन ये रियल टैटू नहीं है।’

तेजस्वी को हर तरीके से करूंगा सपोर्ट

करण ने आगे कहा, ‘मैं तेजस्वी को हर तरीके से सपोर्ट करना चाहता हूं और शो इतना इंट्रेस्टिंग है और मैं हर तरह से शो का प्रमोशन करना चाहूंगा।’

कई साल से साथ हैं दोनों

बता दें कि करण और तेजस्वी काफी समय से साथ हैं। दोनों की लव स्टोरी की शुरुआत बिग बॉस 15 से हुई थी। दरअसल, बिग बॉस 15 में तेजस्वी और करण बतौर कंटेस्टेंट बनकर गए थे। दोनों शो में एक-दूसरे के करीब आ गए और फिर दोनों को प्यार हो गया। शो के बाहर आने के बाद भी दोनों का प्यार बरकरार रहा और तबसे दोनों साथ हैं। दोनों साथ में वेकेशन पर जाते हैं और एक-दूसरे के साथ हर फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं।

करण करना चाहते हैं शादी

काफी समय से दोनों की शादी की खबरें भी आ रही हैं, लेकिन अभी तक दोनों ने इस पर खुलकर बात नहीं की है। हालांकि पिछले साल एक इंटरव्यू के दौरान तेजस्वी ने कहा था कि करण तो बिग बॉस 15 खत्म होने का बाद ही शादी करना चाहते थे, लेकिन मेरी मम्मी ने कहा कि थोड़ा टाइम लो एक-दूसरे को समझने का।

तेजस्वी ने कहा था, ‘मेरे पैरेंट्स को भी अच्छा लगा था करण। उन्होंने कहा था चलो शादी करते हैं, लेकिन मेरी मां ने कहा कि तुम अभी बिग बॉस से आए हो। तुम्हें पहले रियल वर्ल्ड में भी साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मुझे करण पर विश्वास नहीं है, मैं बस चाहती हूं कि तुम दोनों साथ में टाइम स्पेंड करो। मैं बहुत चंचल हूं अगर मुझे किसी से प्यार हो गया तो मेरे लिए वही सब है इसलिए मेरी मां ने कहा अपना टाइम लो।’

तेजस्वी ने करण के पैरेंट्स को लेकर बात की थी और कहा था कि करण का परिवार काफी प्यारा है और वे तेजस्वी को काफी पसंद करते हैं।

karan kundrra Tejasswi Prakash

