हार्दिक पांड्या ने कर ली क्या महीका शर्मा से सगाई? रिंग को देख लोगों ने पूछे सवाल

संक्षेप: हार्दिक पांड्या कुछ समय से अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी चर्चा में हैं। उनके और मॉडल महीका शर्मा के रिलेशन की खबरें काफी आ रही हैं। वहीं अब तो बात सगाई की अफवाह तक आ गई है।

हार्दिक पांड्या और एक्टर-मॉडल महिका शर्मा पिछले कुछ समय से रिलेशनशिप की अफवाहों को लेकर काफी चर्चा में हैं। दोनों की सोशल मीडिया पर फोटोज भी वायरल होती रहती हैं। अब लेकिन दोनों जिस वजह से चर्चा में हैं वो ये कि सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि क्या दोनों ने सगाई कर ली है।

वायरल हो रही हैं फोटोज दरअसल, हार्दिक और महिला की कुछ फोटोज वायरल हो रही हैं जिसमें महिका के हाथ में रिंग नजर आ रही है। इसी फोटो को देखकर फैंस यह अनुमान लगा रहे हैं कि दोनों ने कहीं सगाई तो नहीं कर ली।

हाल ही में हार्दिक ने कई फोटोज शेयर की जिसमें उन्होंने लिखा, ‘मेरे 3 बड़े(इसके साथ उन्होंने ब्लू हार्ट इमोजी, एक ओम इमोजी और एक क्रिकेट बैट इमोजी पोस्ट किया है)’ इसके अलावा क्रिकेटर ने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें वह महिका के साथ पूजा करते दिखे थे। वहीं एक में वह महिका के साथ जिम करते दिखे।

लोगों के रिएक्शन एक ने कमेंट किया, ऐसा लग रहा है कि वह रिलेशनशिप फ्लॉन्ट कर रहे हैं। एक ने लिखा कि मुझे नहीं पता सगाई की या नहीं, लेकिन दोनों साथ में अच्छे लग रहे हैं। एक ने लिखा कि मुझे भी लग रहा है कि दोनों ने सगाई कर ली है जब महिला ने इंस्टाग्राम पर ये फोटो शेयर की थी।

हार्दिक-नताशा की शादी और तलाक बता दें कि इसी साल अक्टूबर में हार्दिक ने महिका के साथ अपना रिलेशन कन्फर्म किया। दोनों तबसे ओपनली इंस्टाग्राम पर फोटोज शेयर करते हैं।