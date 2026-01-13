33 साल की दिशा पाटनी क्या 28 साल के पंजाबी सिंगर को कर रही हैं डेट? वीडियो देख हुई चर्चा

संक्षेप: दिशा पाटनी हाल ही में तब चर्चा में आईं जब उनका और पंजाबी सिंगर तलविंदर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। इस वीडियो के सामने आने के बाद से दोनों के अफेयर की खबरें चर्चा में हैं।

टाइगर श्रॉफ से ब्रेकअप की खबरों के बाद से दिशा पाटनी का नाम कभी किसी और के साथ नहीं जुड़ा है। वह काफी समय से सिंगल हैं, लेकिन अब हाल ही में उनका नाम पंजाबी सिंगर तलविंदर से जुड़ रहा है। दोनों का साथ में एक वीडियो वायरल हुआ है जिसके बाद से ये अटकलें तेज हुई पड़ी हैं।

कैसे आई दोनों के साथ की खबर दरअसल, सोमवार को दिशा जब उदयपुर से कृति सेनन की बहन नुपुर की शादी अटेंक करके लौट रही थीं तब उनके साथ सिंगर तलविंदर भी नजर आए।

दिशा और तलविंदर साथ में एयरपोर्ट पर पहुंचे और एक्ट्रेस उनकी मदद कर रही थीं बोर्डिंग पास के दौरान। मुंबई में लैंड करने के बाद तलविंदर, दिशा से आगे चले गए ताकि पैपराजी साथ में दोनों को कैप्चर ना करें। बस इसके बाद सोशल मीडिया पर दोनों को लेकर अटकलें चल रही हैं।

कौन हैं तलविंदर तलविंदर के बारे में बता दें कि वह पॉपुलर पंजाबी आर्टिस्ट हैं। उन्होंने गल्लां 4, हसीन, ख्याल जैसे गाने गाए हैं। हाल ही में कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की फिल्म तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी में उन्होंने तेनु ज्यादा मोहब्बत गाना भी गाया है।

कभी नहीं दिखाया चेहरा तलविंदर की एक और खास बात है कि वह हमेशा एक मास्क पहने रहते हैं, अपने गानों, स्टेज परफॉर्मेंस के दौरान भी। उनका चेहरा देखने के लिए सभी काफी बेताब हैं।

दिशा की प्रोफेशनल लाइफ वहीं दिशा की प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो वह लास्ट कल्कि 2898 एडी में नजर आई थीं। अब वह फिल्म वेलकम टू द जंगल में नजर आने वाली हैं। इस फिल्म में अक्षय कुमार, अनिल कपूर, संजय दत्त, सुनील शेट्टी, अरशद वारसी, जैकलीन फर्नांडिस, रवीना टंडन समेत कई और भी स्टार्स हैं।