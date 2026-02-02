क्या कल आ रहा है धुरंधर 2 का टीजर? डायरेक्टर आदित्य धर ने टाइम शेयर कर दिया ये हिंट
धुरंधर के डायरेक्टर आदित्य धर ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में एक हिंट दिया है। डायरेक्टर ने कल दोपहर 12:12 का टाइम शेयर किया है। ऐसा माना जा रहा है कि आदित्य धुरंधर 2 का टीजर रिलीज कर फैंस को सरप्राइज देने वाले हैं।
रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर की आंधी ने बॉक्स ऑफिस के नंबर्स हिलाकर रख दिए थे। धुरंधर लगातार डेढ़ महीने तक शानदार कमाई कर भारत की सबसे बड़ी हिंदी फिल्म बन गई है। थिएटर पर कमाल के बाद फिल्म OTT प्लेटफार्म नेटफ्लिक्स पर भी धूम मचा रही है। इस बीच ऑडियंस धुरंधर 2 का इंतजार ही कर रही थी कि अब फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर ने एक हिंट दे दिया है। डायरेक्टर ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर कल दोपहर 12:12 का टाइम शेयर किया है। ऐसा माना जा रहा है कि कुछ बड़ा आने वाला है।
धुरंधर 2 का टीजर?
धुरंधर के डायरेक्टर आदित्य धर ने आज अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर 12:12 का समय शेयर किया है। सोशल मीडिया यूजर्स के मुताबिक आदित्य धुरंधर 2 का टीजर रिलीज कर सकते हैं। पिछले डेढ़ महीने से ऑडियंस धुरंधर 2 की कहानी जानने के लिए एक्साइटेड है। अगर आदित्य धर टीजर रिलीज करते हैं तो ये फिल्म के इंतजार में बैठी ऑडियंस के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं होगा।
फिल्म को होगा डबल मुनाफा
बता दें, आदित्य धर ने धुरंधर के दोनों पार्ट्स पर 250 से 450 करोड़ तक खर्च किए हैं। वहीं पहले पार्ट ने भारत में 830 करोड़ और वर्ल्डवाइड 1300 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर लिया है। अब दूसरे पार्ट से जितनी भी कमाई होगी वो सिर्फ मुनाफा है। फिल्म 19 मार्च को रिलीज हो रही है। इसी दिन यश स्टारर फिल्म टॉक्सिक भी दस्तक देने वाली है। दोनों फिल्मों के बीच ये महाक्लैश किसी एक के लिए नुकसान का सौदा होने वाला है। फिलहाल ऑडियंस टीज़र के इंतजार में है।
