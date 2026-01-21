अक्षय खन्ना भी क्या आएंगे बॉर्डर 2 में नजर? प्रोड्यूसर निधि ने बता ही दिया सच
बॉर्डर 2 फिल्म की रिलीज से पहले कई एक्टर्स को लेकर दर्शकों के मन में सवाल है। लोगों को यह जानना था कि अक्षय खन्ना भी फिल्म का हिस्सा हैं या नहीं। अब प्रोड्यूसर ने सबको पूरा सच बता दिया है।
बॉर्डर 2 रिलीज के लिए तैयार है और इस फिल्म को देखने के लिए फैंस काफी एक्साइटेड हैं। हालांकि कुछ दिनों से ये खबर आ रही थी कि अक्षय खन्ना भी फिल्म में नजर आ सकते हैं। वह फिल्म में कैमियो कर सकते हैं। अब फिल्म की प्रोड्यूसर निधि दत्ता ने इन खबरों का सच क्या है, ये बता दिया है।
क्या बोलीं निधि दत्ता
जूम से बात करते हुए निधि ने कहा, ‘नहीं, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। हमने उन्हें अप्रोच नहीं किया मूवी के लिए।’ निधि ने यह भी बताया कि बॉर्डर 2, पहले पार्ट बॉर्डर की कहानी को आगे नहीं बढ़ा रही है। यह एक अलग स्टोरी है जिसमें भारत के जवानों की नई स्टोरी दिखाई गई है।
अक्षय की एडिट फोटो हुई थी वायरल
बता दें कि जब बॉर्डर का पहला गाना घर कब आओगे रिलीज हुआ था तब एक फोटो वायरल हुई थी जिसमें एक शख्स की फोटो को एडिट करके अक्षय खन्ना का चेहरा लगा दिया था और सबको लगा कि अक्षय भी फिल्म का हिस्सा होंगे। लेकिन अब निधि ने क्लीयर कर दिया है कि अक्षय इस फिल्म का हिस्सा नहीं हैं।
तब्बू के ना होने की भी बताई थी वजह
वहीं इससे पहले निधि से एक इंटरव्यू के दौरान पूछा गया था कि तब्बू फिल्म में क्यों नहीं हैं जबकि पहले पार्ट में उन्होंने सनी देओल की पत्नी का किरदार निभाया था। इस पर निधि ने कहा था कि ये स्टोरी पूरी अलग है, पहले पार्ट से इसलिए तब्बू फिल्म का हिस्सा नहीं हो सकती थीं। सनी का इसमें अलग किरदार है और उनकी स्टोरी भी अलग है।
बॉर्डर 2 स्टार कास्ट
बॉर्डर 2 में सनी देओल, वरुण धवन, अहान शेट्टी, दिलजीत दोसांझ अहम किरदार में हैं। फिल्म को अनुराग सिंह डायरेक्ट कर रहे हैं और निधि दत्ता, भूषण कुमार, जे पी दत्ता और कृष्ण कुमार प्रोड्यूस कर रहे हैं। मूवी 23 जनवरी को रिलीज होगी।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
