अशनीर ग्रोवर की बायोपिक में हुई इस एक्टर की एंट्री? आमिर खान से है बेहद करीबी रिश्ता
अशनीर ग्रोवर को बायोपिक को लेकर लगातार नई अपडेट सामने आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, आमिर खान फिल्म में लीड रोल निभाते दिखेंगे, और श्रद्धा कपूर को बायोपिक में ग्रोवर की पत्नी के रोल के लिए चुना गया है।
शार्क टैंक इंडिया और भारतपे के को-फाउंडर, अशनीर ग्रोवर इन दिनों लगातार खबरों में बने हुए हैं। अशनीर अपनी बायोपिक को लेकर काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं। ऐसे में अब अशनीर की बायोपिक को लेकर नई अपडेट सामने आ रही है। ऐसे में अब इस फिल्म को लेकर एक एक्टर का नाम सामने आया है। आइए जानते है कौन है वो?
आमिर संग श्रद्धा कपूर होंगी लीड रोल में
अशनीर ग्रोवर को बायोपिक को लेकर लगातार नई अपडेट सामने आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, आमिर खान फिल्म में लीड रोल निभाते दिखेंगे, और श्रद्धा कपूर को बायोपिक में ग्रोवर की पत्नी के रोल के लिए चुना गया है। खबर है कि इस फिल्म को श्रद्धा के कथित बॉयफ्रेंड राहुल मोदी प्रोड्यूस और डायरेक्ट करेंगे। ऐसे में अब मिडडे की एक हालिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि आमिर खान के भतीजे भी इस फिल्म में अहम रोल निभाते नजर आएंगे। खबर है कि अशनीर की बायोपिक में एक अहम रोल के लिए इमरान खान ने लुक टेस्ट दिया था, और मेकर्स काफी इम्प्रेस हुए, क्योंकि एक्टर इस रोल के लिए एकदम फिट थे।
इमरान ने बताया सच
हालांकि, हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए इमरान ने इस रिपोर्ट को गलत बताया। इमरान ने कहा, "मैंने इस प्रोजेक्ट के बारे में सुना भी नहीं है। यह सच नहीं है।" तो, अभी के लिए, यह साफ है कि इमरान फिल्म का हिस्सा नहीं हैं। हालांकि, अशनीर ग्रोवर की बायोपिक की कास्टिंग के बारे में कई खबरें आई हैं, लेकिन मेकर्स ने अभी तक फिल्म की ऑफिशियल घोषणा नहीं की है।
इमरान खान कमबैक
इमरान खान के वर्कफ्रंट की बात करें तो उन्होंने इस साल की शुरुआत में वीर दास-स्टारर हैप्पी पटेल से एक्टिंग में कमबैक किया, जिसमें उनका कैमियो था। लीड एक्टर के तौर पर उनकी अगली फिल्म अधूरे हम अधूरे तुम होगी, जिसमें भूमि पेडनेकर भी लीड रोल में हैं। फिल्म का प्रीमियर नेटफ्लिक्स पर होगा, लेकिन रिलीज़ डेट अभी अनाउंस नहीं की गई है।
श्रद्धा कपूर-आमिर खान के बीच उम्र का अंतर
बता दें कि जिस दिन से श्रद्धा कपूर के अशनीर ग्रोवर की बायोपिक में आमिर के साथ काम करने की खबर आई है, सोशल मीडिया पर उनके बीच उम्र के अंतर को लेकर चर्चा हो रही है। आमिर 61 साल के हैं और श्रद्धा 39 साल की हैं, इसलिए उनके बीच उम्र का अंतर 22 साल है।
आमिर खान की आने वाली फिल्में
आमिर ने अभी तक एक्टर के तौर पर अपनी अगली फिल्म अनाउंस नहीं की है। लेकिन, वह अपने प्रोडक्शन वेंचर की रिलीज के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिसमें उनके बेटे जुनैद खान के साथ साई पल्लवी हैं।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
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