इरफान को बहुत दर्द हो रहा था, उनका शरीर सिकुड़ता...,'अंग्रेजी मीडियम' की कॉस्ट्यूम डिजाइनर का खुलासा
साल 2020 में इरफान ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके निधन से फैंस और परिवार के लोग बुरी तरह से टूट गए थे। बॉलीवुड ने अपना एक चमकता हुआ सितारा खो दिया था। इरफान की आखिरी फिल्म 'अंग्रेजी मीडियम' थी, जो उनके निधन से कुछ जिन पहले ही रिलीज हुई थी।
बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर इरफान खान उन अभिनेताओं में से रहे, जो अपनी आंखों से अभिनय किया करते थे। इरफान ने अपनी दमदार एक्टिंग से सालों तक दर्शकों के दिलों पर राज किया है। इरफान, जो भी किरदार को निभाते ऐसा लगता था मानों वो खुद को उसमें पूरी तरह से ढाल देते थे। लेकिन साल 2020 में इरफान ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके निधन से फैंस और परिवार के लोग बुरी तरह से टूट गए थे। बॉलीवुड ने अपना एक चमकता हुआ सितारा खो दिया था। इरफान की आखिरी फिल्म 'अंग्रेजी मीडियम' थी, जो उनके निधन से कुछ जिन पहले ही रिलीज हुई थी। ऐसे में अब 'अंग्रेजी मीडियम' की कॉस्ट्यूम डिजाइनर ने एक्टर को लेकर शॉकिंग खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि फिल्म की शूटिंग के दौरान वो काफी दर्द में थे।
वह सिकुड़ते जा रहे थे और वो...
दिवंगत एक्टर इरफान का निधन कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के चलते हुए था। मार्च 2018 में इरफान को न्यूरोइंडोक्राइन ट्यूमर यानी एक रेयर किस्म के ब्रेन कैंसर का पता चला था। उसके बाद उनका विदेश में इलाज भी चला था, पर वह बच न सके और अप्रैल 2020 में उनका निधन हो गया। वहीं, अब 'अंग्रेजी मीडियम' की कॉस्ट्यूम डिजाइनर स्मृति चौहान ने 'डिजिटल कमेंट्री' से बातचीत में इरफान के आखिरी फिल्म की शूटिंग के दौरान एक्टर के दर्द को लेकर खुलासा किया। स्मृति ने कहा, 'जब हम अंग्रेजी मीडियम की शूटिंग कर रहे थे, तब उन्हें बहुत दर्द हो रहा था। उन्होंने मुझसे बस एक बात कही: 'स्मृति, मुझे बहुत ठंड लगती है।' उन्होंने मुझे लंदन के एक ब्रांड के बारे में बताया और मुझसे वहां से वार्मर लाने को कहा, और मैंने हां कह दिया। फिल्म की शूटिंग के दौरान वह सिकुड़ते जा रहे थे।'
लगातार घट रहा था वजन
स्मृति ने आगे बताया, 'मूवी की शूटिंग के दौरान भी इरफान का वजन लगातार घटता जा रहा था। उस वक्त हमें इरफान के कपड़ों में काफी पैडिंग लगानी पड़ी। हालांकि हमने उन्हें कई परतें पहनाईं, फिर भी हमें काफी पैडिंग लगानी पड़ी। फिल्म में हमने उन्हें गर्मी के सभी सीन्स के लिए एक बनियान दी थी, और उसमें भी पैडिंग लगी हुई थी। वह बीमार थे। उनका परिवार ज्यादातर समय उनके आसपास रहता था और कभी-कभी, शूटिंग के दौरान, वह बीच में ही रुक जाते थे, क्योंकि वह इसे सहन नहीं कर पाते थे।'
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।