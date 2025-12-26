Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडIrrfan Khan Was In Lot Of Pain His Body Was Shrinking While Shooting Angrezi Medium Costume Designer Reveals
इरफान को बहुत दर्द हो रहा था, उनका शरीर सिकुड़ता...,'अंग्रेजी मीडियम' की कॉस्ट्यूम डिजाइनर का खुलासा

इरफान को बहुत दर्द हो रहा था, उनका शरीर सिकुड़ता...,'अंग्रेजी मीडियम' की कॉस्ट्यूम डिजाइनर का खुलासा

संक्षेप:

साल 2020 में इरफान ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके निधन से फैंस और परिवार के लोग बुरी तरह से टूट गए थे। बॉलीवुड ने अपना एक चमकता हुआ सितारा खो दिया था। इरफान की आखिरी फिल्म 'अंग्रेजी मीडियम' थी, जो उनके निधन से कुछ जिन पहले ही रिलीज हुई थी।

Dec 26, 2025 08:14 am ISTPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर इरफान खान उन अभिनेताओं में से रहे, जो अपनी आंखों से अभिनय किया करते थे। इरफान ने अपनी दमदार एक्टिंग से सालों तक दर्शकों के दिलों पर राज किया है। इरफान, जो भी किरदार को निभाते ऐसा लगता था मानों वो खुद को उसमें पूरी तरह से ढाल देते थे। लेकिन साल 2020 में इरफान ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके निधन से फैंस और परिवार के लोग बुरी तरह से टूट गए थे। बॉलीवुड ने अपना एक चमकता हुआ सितारा खो दिया था। इरफान की आखिरी फिल्म 'अंग्रेजी मीडियम' थी, जो उनके निधन से कुछ जिन पहले ही रिलीज हुई थी। ऐसे में अब 'अंग्रेजी मीडियम' की कॉस्ट्यूम डिजाइनर ने एक्टर को लेकर शॉकिंग खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि फिल्म की शूटिंग के दौरान वो काफी दर्द में थे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

वह सिकुड़ते जा रहे थे और वो...

दिवंगत एक्टर इरफान का निधन कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के चलते हुए था। मार्च 2018 में इरफान को न्यूरोइंडोक्राइन ट्यूमर यानी एक रेयर किस्म के ब्रेन कैंसर का पता चला था। उसके बाद उनका विदेश में इलाज भी चला था, पर वह बच न सके और अप्रैल 2020 में उनका निधन हो गया। वहीं, अब 'अंग्रेजी मीडियम' की कॉस्ट्यूम डिजाइनर स्मृति चौहान ने 'डिजिटल कमेंट्री' से बातचीत में इरफान के आखिरी फिल्म की शूटिंग के दौरान एक्टर के दर्द को लेकर खुलासा किया। स्मृति ने कहा, 'जब हम अंग्रेजी मीडियम की शूटिंग कर रहे थे, तब उन्हें बहुत दर्द हो रहा था। उन्होंने मुझसे बस एक बात कही: 'स्मृति, मुझे बहुत ठंड लगती है।' उन्होंने मुझे लंदन के एक ब्रांड के बारे में बताया और मुझसे वहां से वार्मर लाने को कहा, और मैंने हां कह दिया। फिल्म की शूटिंग के दौरान वह सिकुड़ते जा रहे थे।'

लगातार घट रहा था वजन

स्मृति ने आगे बताया, 'मूवी की शूटिंग के दौरान भी इरफान का वजन लगातार घटता जा रहा था। उस वक्त हमें इरफान के कपड़ों में काफी पैडिंग लगानी पड़ी। हालांकि हमने उन्हें कई परतें पहनाईं, फिर भी हमें काफी पैडिंग लगानी पड़ी। फिल्म में हमने उन्हें गर्मी के सभी सीन्स के लिए एक बनियान दी थी, और उसमें भी पैडिंग लगी हुई थी। वह बीमार थे। उनका परिवार ज्यादातर समय उनके आसपास रहता था और कभी-कभी, शूटिंग के दौरान, वह बीच में ही रुक जाते थे, क्योंकि वह इसे सहन नहीं कर पाते थे।'

Priti Kushwaha

लेखक के बारे में

Priti Kushwaha
डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में करीब 8 साल से अधिक का अनुभव। मनोरंजन, लाइफ स्टाइल पर काम कर चुकी हूं। कानपुर, मेरठ, रोहतक, जयपुर और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुकी हूं। कानपुर यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है। साथ ही भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। हिन्दुस्तान लाइव से जुड़ने से पहले हिन्दुस्तान प्रिंट मीडिया, दैनिक भास्कर प्रिंट, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, गृहलक्ष्मी, दैनिक जागरण डिजिटल जैसे मीडिया संस्थानों में काम किया। पिछले एक साल से प्रीति कुशवाहा लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ी हैं और एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं। और पढ़ें
irrfan khan

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।