इरफान को बहुत दर्द हो रहा था, उनका शरीर सिकुड़ता...,'अंग्रेजी मीडियम' की कॉस्ट्यूम डिजाइनर का खुलासा

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर इरफान खान उन अभिनेताओं में से रहे, जो अपनी आंखों से अभिनय किया करते थे। इरफान ने अपनी दमदार एक्टिंग से सालों तक दर्शकों के दिलों पर राज किया है। इरफान, जो भी किरदार को निभाते ऐसा लगता था मानों वो खुद को उसमें पूरी तरह से ढाल देते थे। लेकिन साल 2020 में इरफान ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके निधन से फैंस और परिवार के लोग बुरी तरह से टूट गए थे। बॉलीवुड ने अपना एक चमकता हुआ सितारा खो दिया था। इरफान की आखिरी फिल्म 'अंग्रेजी मीडियम' थी, जो उनके निधन से कुछ जिन पहले ही रिलीज हुई थी। ऐसे में अब 'अंग्रेजी मीडियम' की कॉस्ट्यूम डिजाइनर ने एक्टर को लेकर शॉकिंग खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि फिल्म की शूटिंग के दौरान वो काफी दर्द में थे।

वह सिकुड़ते जा रहे थे और वो... दिवंगत एक्टर इरफान का निधन कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के चलते हुए था। मार्च 2018 में इरफान को न्यूरोइंडोक्राइन ट्यूमर यानी एक रेयर किस्म के ब्रेन कैंसर का पता चला था। उसके बाद उनका विदेश में इलाज भी चला था, पर वह बच न सके और अप्रैल 2020 में उनका निधन हो गया। वहीं, अब 'अंग्रेजी मीडियम' की कॉस्ट्यूम डिजाइनर स्मृति चौहान ने 'डिजिटल कमेंट्री' से बातचीत में इरफान के आखिरी फिल्म की शूटिंग के दौरान एक्टर के दर्द को लेकर खुलासा किया। स्मृति ने कहा, 'जब हम अंग्रेजी मीडियम की शूटिंग कर रहे थे, तब उन्हें बहुत दर्द हो रहा था। उन्होंने मुझसे बस एक बात कही: 'स्मृति, मुझे बहुत ठंड लगती है।' उन्होंने मुझे लंदन के एक ब्रांड के बारे में बताया और मुझसे वहां से वार्मर लाने को कहा, और मैंने हां कह दिया। फिल्म की शूटिंग के दौरान वह सिकुड़ते जा रहे थे।'