पिता की फिल्मों के पोस्टर्स, दीवार पर 8-8 गिटार, देखें कैसा है इरफान खान के बेटे बाबिल का घर

फरहा खान अपने कुक दिलीप के साथ दिवंगत एक्टर इरफान खान के बेटे बाबिल खान के घर पहुंचीं। इस दौरान फराह ने बताया कि बाबिल की मां सुतापा सिकदर से उनका बहुत पुराना रिश्ता है।

दिवंगत एक्टर इरफान खान की गिनती बॉलीवुड के दिग्गजों में होती है। उनकी शानदार एक्टिंग और इमोशन्स से भरी आखें आज भी कोई नहीं भूल पाया है। अपने लेटेस्ट कुकिंग व्लॉग के लिए फराह खान अपने कुक दिलीप के साथ सुतापा सिकदर और बाबिल खान के घर पहुंचीं। इस दौरान फराह खान बाबिल खान से अलग-अलग फिल्मों के बारे में बात करती नजर आईं।

बाबिल खान का खूबसूरत घर बाबिल खान संग बातचीत के साथ-साथ फराह खान ने दिवंगत एक्टर इरफान खान के घर का हाउस टूर भी दिया। इरफान खान के परिवार का घर बेहद खूबसूरत और विटेंज लुक देता है।

लाल रंग की लॉबी देख खुश हुईं फराह खान ग्राउंड फ्लोर से ऊपर जाने के लिए एक लिफ्ट उनके घर की लॉबी में खुलती है। लाल रंग में रंगी लॉबी बेहद खूबसूरत नजर आई। उस लॉबी में पेंटिंग्स और फ्रेम्स नजर आए।

बाबिल खान फराह खान और कुक दिलीप को लेने दरवाजे पर आए। दरवाजे से अंदर जाते ही एक कॉरीडोर है। कॉरीडोर की तरफ किचन है। वहीं, कॉरीडोर की दूसरी तरफ एक बड़ा सा हॉल है।

मेज पर रखी है इरफान खान की तस्वीर और अवॉर्ड्स हॉल में एक मेज पर इरफान खान की तस्वीर रखी है। उस तस्वीर के आगे फूल रखे हैं। वहीं, उनकी तस्वीर के आगे उनके अवॉर्ड्स रखे हैं। इस हॉल में डाइनिंग टेबल रखी है।

बेहद खूबसूरत है बाबिल खान के घर का ये हिस्सा वहीं, हॉल से जुड़ा हुआ एक सिटिंग एरिया है जो बहुत बड़ा और खूबसूरत है। उस सिटिंग एरिया में बैठने के लिए झूला रखा है। वहां, सोफे रखे हैं और बड़े से पत्थर की मदद से एक एरिया बनाया गया है जहां एंटीक बड़ा सा सुराहीनुमा फूलदान रखा है। उस सिटिंग एरिया से ही लगी एक छोटी सी बालकनी है, जहां पेड़-पौधे लगे हैं।

घर में लगे हैं इरफान खान की फिल्मों के पोस्टर्स इरफान खान के घर में उनकी फिल्मों के पोस्टर भी नजर आए। कॉरीडोर में उनकी फिल्म पीकू का पोस्टर लगा है। वहीं, जिस टेबल पर उनकी तस्वीर लगी है, वहां उनकी साल 2013 में आई फिल्म किस्सा का पोस्टर लगा है।

इस घर में ज्यादातर चीजें लकड़ी से बनी नजर आईं, जो घर को बहुत ही सुंदर लुक दे रही हैं। सोफे के पीछे एक दीवार पर खूबसूरत लकड़ी से बना एक फ्रेम है जिसके बीचों-बीच एक शीशा लगा है।

बाबिल ने फराह को अपनी जूली से मिलाया बाबिल खान ने फराह खान के कैमरे पर अपनी पेट जूली को भी दिखाया। जूली एक बिल्ली है। बाबिल ने बताया कि बिल्ली को जूली नाम उनकी नानी ने दिया है।

टेबल टेनिस खेलना पसंद करते हैं बाबिल खान बाबिल खान के घर में एक टेबल टेनिस भी है। उन्होंने बताया कि इस टेबल टेनिस को लेकर उनके घर में बहस रहती है। दरअसल, वो टेबल टेनिस घर के लुक के साथ नहीं जा रही होती है। फराह इस बात की ओर इशारा करती हैं। बाबिल ने बताया कि वो टेबल टेनिस खेलना पसंद करते हैं।

बाबिल खान ने दिया बेडरूम का टूर बाबिल खान ने अपने कमरे का टूर भी दिया। बाबिल खान का बेडरूम बहुत बड़ा है। उनके कमरे में एक बड़ी सी लकड़ी की अलमारी है जहां उनकी किताबें और अवॉर्ड्स रखे हैं।

बाबिल ने बताया क्यों लाए थे मसाज चेयर? कमरे में एक मसाज चेयर और ट्रेडमिल भी रखी है। बाबिल ने बताया कि पहले वो ट्रेडमिल लाए थे वर्क आउट के लिए। लेकिन फिर उन्हें आलस आने लगा तो उन्होंने मसाज चेयर खरीदी। अब वो मसाज चेयर पर बैठकर ट्रेडमिल को देखते हैं।

गिटार्स से भरी बाबिल के कमरे की दीवार बाबिल खान के कमरे में एक चीज जिसने फराह खान का ध्यान अपनी ओर खींचा, वो था दीवारों पर लटके हुए गिटार। बाबिल के कमरे में कम से कम 8 गिटार दीवार पर लटके हुए थे।

गिटार वाली दीवार से लगी एक बड़ी सी टेबल थी जिसपर बाबिल की गेमिंग स्क्रीन नजर आई। बाबिल ने बताया कि वो अपने छोटे भाई के मुकाबले ज्यादा गेमिंग करना पसंद करते हैं। बाबिल के छोटे भाई का नाम अयान है और वो एक म्यूजीशियन हैं।

घर में है एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो इस घर में एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो भी है। ये रिकॉर्डिंग स्टूडियो अयान के लिए बनाया गया है। अयान यहां बैठकर अपने गाने रिकॉर्ड करते और बनाते हैं।