Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

इरफान खान की 'पान सिंह तोमर' पर बनी डॉक्यूमेंट्री, जानें कब और कहां होगी इसकी स्क्रीनिंग?

Apr 24, 2026 11:45 am ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share

Paan Singh Tomar Making: इरफान खान की छठी पुण्यतिथि पर उनकी फिल्म ‘पान सिंह तोमर’ की मेकिंग पर बनी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की जाएगी। इस डॉक्यूमेंट्री का ट्रेलर तिग्मांशु धूलिया ने रिलीज कर दिया गया है। 

इरफान खान की 'पान सिंह तोमर' पर बनी डॉक्यूमेंट्री, जानें कब और कहां होगी इसकी स्क्रीनिंग?

इरफान खान का नाम बॉलीवुड के महान एक्टर्स की लिस्ट में शामिल किया जाता है। सोशल मीडिया पर लोग आज भी इरफान खान को याद करते हैं और उनकी फिल्मों की बात करते हैं। इरफान खान ने फिल्मों में जो भी रोल निभाया, उसे खूब प्यार मिला, लेकिन इरफान खान की फिल्म 'पान सिंह तोमर' के लिए लोगों के मन में अलग ही जगह है। अब इरफान खान की इसी फिल्म की मेकिंग पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है। इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग इरफान खान की छठी पुण्यतिथि पर होगी।

इरफान खान की छठी पुण्यतिथि, 29 अप्रैल को नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर (NMACC) में इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की जाएगी। इस डॉक्यूमेंट्री का टाइटल- ‘A Story That Refused To Die’ है। ‘पान सिंह तोमर’ के डायरेक्टर तिग्मांशु धूलिया ने डॉक्यूमेंट्री की झलक अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर दिखाई है।

डॉक्यूमेंट्री ट्रेलर में क्या दिखा?

डॉक्यूमेंट्री का जो ट्रेलर सामने आया है उसमें फिल्म के बिहाइंड द सीन्स देखने को मिले हैं। पर्दे के पीछे इरफान खान इस फिल्म के लिए क्या कर रहे थे और क्या सोच रहे थे, इसका पता ट्रेलर देखकर चलता है। 1 मिनट 27 सेकेंड के ट्रेलर में तिग्मांशु धूलिया ये बताते नजर आए, कैसे उन्हें ये फिल्म बनाने का आइडिया आया। शूटिंग के दौरान उन्हें किस चीज का डर था।

ट्रेलर रिलीज वीडियो पर क्या बोले तिग्मांशु?

इस ट्रेलर को शेयर करते हुए तिग्मांशु ने लिखा- इरफान को श्रद्धांजलि देते हुए, ‘A Story That Refused To Die’ डॉक्यूमेंट्री में ‘पान सिंह तोमर’ के बनने की अविश्वसनीय जर्नी को दिखाया गया है। लगभग खो चुके फुटेज के साथ 14 सालों में पहली बार 29 अप्रैल 2026 को रात 8 बजे NMACC में इसकी स्क्रीनिंग होगी।

क्या बोले सोशल मीडिया यूजर्स?

फैंस ट्रेलर को देखने के बाद एक्टर इरफान खान को लेकर भावुक हो गए। एक यूजर ने तिग्मांशु के पोस्ट पर लिखा- इरफान खान वो हीरा थे जिसे दुनिया ने बहुत जल्दी खो दिया। एक यूजर ने लिखा- इरफान खान जैसा एक्टर और कोई दूसरा नहीं हो सकता है। वहीं, कुछ लोगों ने तिग्मांशु से अनुरोध किया कि इस डॉक्यूमेंट्री को ओटीटी पर भी रिलीज करें।

पान सिंह तोमर के बारे में

पान सिंह तोमर साल 2012 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म की गिनती इंडियन सिनेमा की बेस्ट फिल्मों में की जाती है। इरफान खान को इस फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का नेशनल अवॉर्ड मिला था। वहीं, तिग्मांशु को बेस्ट फीचर फिल्म के लिए नेशनल अवॉर्ड मिला था। ये फिल्म भारतीय एथलीट और सात बार नेशनल स्टीपलचेज चैंपियन रह चुके पान सिंह तोमर के असल जीवन पर आधारित थी। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 8.2 है।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey

हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।


विस्तृत बायो

मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत

2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।


एंटरटेनमेंट और विजन

फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


विशेषज्ञता
बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
ओटीटी सीरीज (बॉलीवुड और हॉलीवुड) का रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना

और पढ़ें
irrfan khan

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।