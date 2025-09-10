गेस्ट रूम के बीच में क्यों लगावाया था बाथटब, इरफान खान ने बताई थी इसकी दिलचस्प वजह
कम लोग जानते हैं कि इरफान खान ने अपने घर के ड्रॉइंग रूम में बाथटब लगवा रखा था। इरफान इसी में नहाया भी करते थे। लेकिन गेस्ट रूम में ड्रॉइंग रूम लगवाने जैसा काम कोई क्यों करेगा? चलिए जानते हैं।
दिवंगत बॉलीवुड एक्टर इरफान खान की अदाकारी बेमिसाल थी। आज भी उन्हें और उनकी फिल्मों को याद करके चेहरे पर एक मुस्कान सी खिल जाती है। इरफान खान एक बेहद अलग मिजाज आदमी थे और जिंदगी को देखने का उनका नजरिया भी बिलकुल जुदा था। इरफान खान के बारे में कम लोग जानते हैं कि उन्होंने अपने घर के ड्रॉइंग रूम के बिलकुल बीच में एक बाथ टब लगवा रखा था। उनके घर पर जाने वाले मेहमान हैरान होते थे, क्योंकि ड्रॉइंग रूम में बाथटब होने का कोई मतलब नहीं बनता था।
क्यों लगवाया था गेस्ट रूम में टब?
जब इरफान खान से उनके एक इंटरव्यू में उनसे इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने ऐसा करने की वजह बताई। इरफान खान ने बताया, "असल में जब मैंने घर लिया तो वहां से (ड्रॉइंग रूम से) समंदर का कुछ हिस्सा दिखता है। मेरा बाथरूम उतना बड़ा नहीं है। मैंने सोचा कि अगर मैं यहां से पानी देख सकूं तो अच्छा लगेगा।" इरफान खान ने तर्क दिया, "डिजाइन तो मुझे सर्व करना चाहिए ना। अब घर में आने वाले क्या सोचेंगे उनके सर्व करने लगा तो रहना तो मुझे है।"
इरफान खान का आखिरी वक्त
'लाइफ ऑफ पाय', 'हिंदी मीडियम', 'द लंचबॉक्स', 'जुरासिक वर्ल्ड' और 'स्लमडॉग मिलियनर' जैसी फिल्में कर चुके इरफान खान ने भारतीय सिनेमा जगत को बेहिसाब फिल्में दी थीं और 29 अप्रैल 2020 को उन्होंने न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर की वजह से इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इरफान खान की आखिरी फिल्म 'मर्डर ऐट तीसरी मंजिल 302' थी। साल 2007 में शूट की गई यह फिल्म साल 2021 में रिलीज हुई थी और दर्शकों ने यह फिल्म देखते हुए अपने चहेते कलाकार को याद किया।
