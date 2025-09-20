मकबूल के सेट पर भड़क गए थे इरफान खान, दी थी गाली, हैरान थे नसीरुद्दीन शाह और ओम पुरी

विशाल भारद्वाज की फिल्म मकबूल के सेट पर इरफान खान इंडस्ट्री के दिग्गज एक्टर्स ओम पुरी और नसीरुद्दीन शाह पर नाराज हो गए थे। उन्होंने गाली दे दी थी। हालांकि, बाद में उन्होंने तुरंत माफी भी मांगी ली थी।

विशाल भारद्वाज की फिल्म मकबूल को भारतीय सिनेमा की एक मास्टरपीस माना जाता है। इस फिल्म में इंडस्ट्री के कई शानदार एक्टर्स नजर आए थे। इन एक्टर्स में दिवंगत एक्टर इरफान खान, नसीरुद्दीन शाह, पीयूष मिश्रा और दिवंगत एक्टर ओम पुरी का नाम शामिल है। फिल्म में एक्टर दीपक डोबरियाल भी नजर आए थे। उस वक्त दीपक एक न्यू कमर थे। दीपक ने अब फिल्म से जुड़ा किस्सा सुनाया है। उन्होंने बताया कि कैसे एक सीन के दौरान इरफान खान नसीरुद्दीन शाह और ओम पुरी से नाराज हो गए थे और गाली दे दी थी।

ओम पुरी के साथ था इरफान का सीन स्क्रीन के साथ खास बातचीत में दीपक ने बताया, "एक सीन था जहां काका (पीयूष मिश्रा) की हत्या हो जाती है, और उनके शरीर को इरफान खान के घर लाया जाता है। इरफान भाई जैसे ही विलाप करने लगते हैं, कोई ओम पुरी साहब से पूछता है कि बॉडी कहां मिली, और वो कहते हैं, हवेली के पीछे। लेकिन जिस तरह से वो हवेली कहते हैं, हर कोई हंसने लगता है। सीन को कट करना पड़ता है। विशाल सर ने उन्हें कहा भी कि उनके बोलने में पंजाबी टच आ रहा है।"

सेट पर होने लगा था हंसी-मजाक दीपक ने आगे बताया कि इसके बाद अचानक कॉमेडी सेशन शुरू हो गया। ओम पुरी ने हवेली शब्द का पंजाबी में जानबूझकर बढ़ा-चढ़ाकर इस्तेमाल करना शुरू किया। नसीरुद्दीन शाह भी उनके साथ हो लिए। दीपक ने कहा, "बहुत मस्ती चल रही थी। लेकिन सीन नहीं हो पा रहा था। एक के बाद एक बहुत सारे टेक्स हुए। इरफान, जो सीन में पूरी तरह से डूबे हुए थे, वो बार-बार ब्रेक से परेशान हो रहे थे। वो दिख रहा था कि इरफान सर को परेशानी हो रही है। वो किरदार में थे, पूरी तरह से। लेकिन किसी में नसीर साहब या ओम जी को कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी।"