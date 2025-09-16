ईरानी मेकअप आर्टिस्ट ने बनाया हूबहू काजोल जैसा लुक, देखने वालों के उड़े तोते

आजकल मेकअप आर्टिस्ट्स के कई ऐसे वीडियोज आ रहे हैं जो लड़कियों की शकल पूरी तरह बदल देते हैं। अब ईरान की एक मेकअप आर्टिस्ट ने ऐसा मेकअप किया कि वह एकदम काजोल लगने लगीं।

ईरान की एक मेकअप आर्टिस्ट नसीम ईरानी ने अपने इंस्टाग्राम पर ऐसा वीडियो डाला है जिसे देखकर हर कोई हैरान है। उन्होंने अपनी कमाल की मेकअप स्किल्स से अपना चेहरा काजोल जैसा बना लिया। दोनों की शकल जरा भी नहीं मिलती है लेकिन मेकअप के बाद वह काफी हद तक काजोल जैसी दिख रही हैं। कमेंट सेक्शन में लोगों ने नसीम की दिल खोलकर तारीफ की है।

गजब का ट्रांसफॉर्मेशन नसीम ने पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, आज काजोल बनने की कोशिश की। क्या मैं सफल हुई या मुझे प्रैक्टिस करते रहना चाहिए? वीडियो में नसीम का असली चेहरा दिखता है इसके बाद वह अपना ट्रांसफॉर्मेशन दिखाती हैं।









लोगों को नहीं हो रहा यकीन नसीम के वीडियो पर एक ने लिखा है, आप तो काजोल से भी ज्यादा काजोल लग रही हैं। कुछ लोगों ने हैरानी जताई है कि उनके लिप्स का शेप कैसे बदल गया। कुछ ने आंखों और आइब्रोज की तारीफ की है। कुछ यूजर्स को लग रहा है कि ये एआई से किया है। एक का सवाल है, क्या ये एआई है, क्योंकि ये काफी डराने वाला है, आप वाकई टैलेंटेड हैं। एक ने जवाब दिया है, यह मेकअप है वह वाकई टैलेंटेड हैं। किसी ने लिखा है कि ये प्रोस्थेटिक मेकअप है। कुछ लोग लिख रहे हैं कि यह टैलेंट से कहीं आगे है। कुछ लोगों ने काजोल को टैग किया है।