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क्या आपने सुना है शिवजी का ये ईरानी भजन, युद्ध के बीच वायरल हुआ; तू मस्त-ए-कैलाश

Apr 08, 2026 04:53 pm ISTKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
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शिवजी के भजन हिंदी में कई बार सुने होंगे क्या आपने फारसी भाषा में भोलेबाबा का गीत सुना है? अगर नहीं तो यहां सुनने, देखने के साथ सीख भी लें ईरानी शिव भजन 'तू मस्त-ए- कैलाश'।

क्या आपने सुना है शिवजी का ये ईरानी भजन, युद्ध के बीच वायरल हुआ; तू मस्त-ए-कैलाश

मिडिल ईस्ट में वॉर के बीच ईरानी भाषा के कुछ गाने चर्चा में है। यहां हम जिस गाने का जिक्र कर रहे हैं वो शंकरजी का भजन है। इसका टाइटल है, 'मस्त-ए-कैलाश'। इस गाने में ईरान के कुछ लोग शिव मंदिर में पूजा करते दिख रहे हैं। कई पुरानी तस्वीरें दिख रही हैं। गायिका ने बहुत प्यारी आवाज में इसे गाया है। इसे यूट्यूब पर बियॉन्ड कॉन्शियस पर देखा जा कता है। इसमें चैतन्य शर्मा को क्रेडिट दिया गया है। भजन ईरानी भाषा में है और इसमें शंकरजी की तारीफ की गई है।

गाने में कई पुरानी तस्वीरें

गाने की शुरुआत में एक स्टिल इमेज दिखती है जिसमें एक परिवार एक मंदिर में शिवलिंग की पूजा कर रहा है। इसके बाद कई शिवलिंग, पुराने मंदिर, नंदी की आकृति दिखती है। गाने के बोल हैं, तू जोगी ये कैलाश, तू मस्त ए कैलाश, ऐ शंकरा, ऐ शंकरा। यहां देखें गाना

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गाने की लिरिक्स

तू जोगी-ये कैलाश, तू मस्त-ए-कैलाश

ऐ शंकरा, ऐ शंकरा

आतिश-ए-हक, ऐ शंकरा

तू जोगी-ये कैलाश, तू मस्त-ए-कैलाश

जहर-ए-जहां नुशीदी, फिदा-ये-जहां

खाक-ए-भसम पुशीदी, ऐ जान-ए-जहां

माह-ए-शब बर सर-ए-तू मी-दरखशद

सदा-ये डमरू दर आसमां मी-रक्सद

ऐ नीलकंठ, ऐ शंकरा

आतिश-ए-हक, ऐ शंकरा

तू जोगी-ए कैलाश, तू मस्त-ए-कैलाश

मार-ए-सियाह दर गरदनात ख्वाबिदा

चश्म-ए-सेव्वम, रोशन ओ बीदारिदा

अज सिंधु ता पार्स, येक ही खुदा

ओम नमः शिवाय, या महादेवा

तू मस्त-ए-कैलाश...

ऐ शंकरा...

हक शिवा, हक शिवा

मस्त-ए-मस्त-ए-मस्त-ए-शिवा

हक शिवा, हक शिवा

आतिश दर जां, आतिश दर रूह

तू कोह-ए-कैलाश, तू अजीम कोह

रक्स-ए-तांडव, दर इन आलम

भसम-ए-पाक, ऐ महादेवाम

ऐ नीलकंठ, ऐ शंकरा

ओम नमः शिवाय, या शंकरा

तू जोगी-ये कैलाश, तू मस्त-ए-कैलाश

या महादेव...

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समझें गाने का हिंदी मतलब

आप कैलाश के योगी हैं, आप कैलाश के मस्त प्रभु हैं।

हे शंकर, हे शंकर

सत्य की अग्नि हैं आप, हे शंकर

आप कैलाश के योगी हैं, आप कैलाश के आनंदमय प्रभु हैं।

आपने संसार के विष को पी लिया, संसार के लिए एक महान बलिदान।

आपने पवित्र भस्म धारण की, हे जगत की आत्मा।

रात का चांद आपके मस्तक पर चमकता है,

डमरू की ध्वनि आकाश में नृत्य करती है।

हे नीलकंठ! हे शंकर!

सत्य की अग्नि हैं आप, हे शंकर!

आप कैलाश के योगी हैं, आप कैलाश के आनंदमय प्रभु हैं।

काला नाग आपकी गर्दन पर विश्राम करता है,

तीसरी आंख जागृत और प्रकाशमान है।

सिंध से लेकर पर्शिया (ईरान का पुराना नाम) तक एक ही दिव्यता है,ओम नमः शिवाय! हे महादेव!

आप कैलाश के आनंदमय प्रभु हैं…

हे शंकर…

सत्य ही शिव है! सत्य ही शिव है!

आनंदमय, आनंदमय, आनंदमय हैं शिव!

सत्य ही शिव है! सत्य ही शिव है!

आत्मा में अग्नि! चेतना में अग्नि!

आप ही कैलाश हैं, आप ही महान पर्वत हैं!

इस जगत में तांडव का नृत्य!

हे मेरे महादेव, पवित्र भस्म के स्वामी!

हे नीलकंठ! हे शंकर!

ओम नमः शिवाय! हे शंकर!

आप कैलाश के योगी हैं, आप कैलाश के आनंदमय प्रभु हैं।

हे महादेव…

यूट्यूब पर यह गाना Beyond Conscious चैनल पर है। इस पर शिवजी के कई और भी भजन हैं।

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Kajal Sharma

लेखक के बारे में

Kajal Sharma

शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।


करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग
B.Sc (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रही हैं।


एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, बॉक्स ऑफिस ऐनालिसिस, ट्रेंड्स, टीवी, ओटीटी और लाइफस्टाइल विषयों पर काजल की गहरी समझ है। उन्होंने कई सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। काजल का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है—उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


विशेषज्ञता
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मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
हेल्थ, फिटनेस, प्रिवेंटिव केयर और डेली लाइफ हैक्स
मेडिकल रिसर्च और एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग

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