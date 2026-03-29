IPLमें जीत के बाद विराट कोहली ने अनुष्का को भरे मैदान में भेजी फ्लाइंग किस, एक्ट्रेस ने शर्माते हुए दिया जवाब
आईपीएल की धांसू शुरुआत हो चुकी है और पहले ही मैच से एक खूबसूरत वीडियो समाने आया है। इस वीडियो में मैच जीतने के बाद विराट भरे मैदान से अनुष्का को फ्लाइंग किस करते हैं। बदले में अनुष्का भी उसी अंदाज में जवाव देती हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है।
आईपीएल का हर सीजन शानदार मैच, खिलाड़ियों के बीच जबरदस्त परफॉरमेंस के साथ बिहाइंड द सीन के लिए भी याद किया जाता है। हर साल मैच के दौरान की कुछ ऐसी तस्वीरें और वीडियो वायरल होती है जिसके बारे में चर्चाएं होती हैं। अब सोशल मीडिया पर एक शानदार वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें अनुष्का शर्मा और विराट कोहली के ओपन रोमांस को देखा जा सकता है। ये मौका था आईपीएल के पहले मैच का जब आमने-सामने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और सनराइजर्स हैदराबाद के प्लेयर्स खेल रहे थे। इसी दौरान अनुष्का और विराट के बीच हुई फ्लाइंग किस की चर्चा हो रही है।
अनुष्का और विराट का रोमांस
28 मार्च, शनिवार से आईपीएल के नए सीजन की शुरुआत हो गई है। पहला मैच रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच हुआ। इस दौरान विराट कोहली ने 38 बॉल्स में 69 रन बनाए। RCB की टीम की जीत हुई और मैदान से ही विराट ने इस जीत का जश्न पत्नी अनुष्का को फ्लाइंग किस देकर मनाया। अनुष्का ने भी जवाब में स्टैंड्स से बैठे हुए ही विराट को वापस फ्लाइंग किस दी। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यूजर्स अपना रिएक्शन दे रहे हैं।
यूजर्स रिएक्शन
इन तस्वीरों और वीडियो के सामने आने के बाद एक यूजर ने लिखा 'कोई इन्हें बताए कि ये अब शादीशुदा है', अगले यूजर ने विराट कोहली को ग्रीन फ्लैग हस्बैंड बताया। एक यूजर ने लिखा कि इन्हीं मोमेंट की वजह से हर मैच खास हो जाता है। यूजर्स स्टेडियम के बीच हुए इनके रोमांस और इनकी जबरदस्त केमिस्ट्री की तारीफ कर रहा है। कुछ यूजर्स ने ये भी लिखा कि ऐसा लग रहा है जैसे दोनों अब भी डेटिंग पीरियड में हैं।
लंदन शिफ्ट हो गए हैं विराट और अनुष्का?
बता दें, विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने कुछ साल एक दूसरे को डेट करने के बाद साल 2017 में इटली जा कर शादी कर ली थी। शादी के बाद दोनों की एक बेटी वामिका है और बेटा अकाय है। ऐसी रिपोर्ट सामने आई थी कि कपल अपने बच्चों के साथ लंदन में शिफ्ट हो गए हैं। विराट के कई वीडियो सामने आए जिसमें उन्हें अपने बच्चों के साथ लंदन की सड़कों पर देखा गया। दोनों अक अलग माहौल में दोनों बच्चों की परवरिश करना चाहते हैं। साथ ही अनुष्का और विराट ने अभी तक अपने बच्चों को मीडिया, पैपराजी वर्ल्ड से दूर रखा हुआ है।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।
एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
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