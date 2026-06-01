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RCB की जीत के बाद पत्नी अनुष्का को पकड़ का डांस फ्लोर पर नाचे विराट कोहली, पुराना अंदाज देख खुश हुए फैंस

Usha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
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IPL 2026 की ट्रॉफी जीतने के बाद विराट कोहली अनुष्का शर्मा के साथ डांस फ्लोर पर नजर आए। दोनों ने जेट का जश्न साथ डांस कर मनाया। इस मौके पर विराट कोहली का अलग ही रूप नजर आया। अब ये वीडियो वायरल हो रहे हैं।

RCB की जीत के बाद पत्नी अनुष्का को पकड़ का डांस फ्लोर पर नाचे विराट कोहली, पुराना अंदाज देख खुश हुए फैंस

IPL 2026 की ट्रॉफी एक बार फिर विराट कोहली की टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के नाम रही। RCB ने ये जीत गुजरात टाइटंस को हराकर हासिल की।इस जीत के हीरो विराट कोहली रहे जिन्होंने अपनी 75 रनों की पारी में 9 चौके और 3 छक्के जड़कर टीम को जीत दिलाई। इस जीत के बाद पहले विराट कोहली ने पत्नी को गले लगाया और आफ्टर पार्टी में दोनों साथ में झूमते नजर आए। अनुष्का भी टीम के जश्न में शामिल हुई। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है।

RCB की लगातार दूसरी जीत

सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रहे हैं। इसमें से एक RCB की जीत की पार्टी की है। इस वीडियो में टीम सेलिब्रेट करती नजर आ रही है। खास बात ये रही कि टीम के इस सेलिब्रेशन में अनुष्का शर्मा भी उनके साथ थिरकती नजर आई। दोनों ने RCB के डांसिंग फ्लोर पर खूब डांस किया। सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रहा है। विराट कोहली भी अपने पुराने मस्तीभरे अंदाज में नजर आ रहे हैं।

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विराट कोहली और अनुष्का शर्मा नाचे

वीडियो में देखा जा सकता है कि विराट कोहली लाल टी-शर्ट और शॉर्ट्स पहने हुए अपनी ही धुन में झूम रहे हैं। उनके साथ पत्नी अनुष्का शर्मा नजर आ रही हैं। एक्ट्रेस को वाइट शर्ट में देखा जा सकता है। वो भी विराट कोहली के साथ डांस फ्लोर पर नजर आ रही हैं। RCB की जीत के बाद दोनों के ये वीडियोज खूब वायरल हो रहे हैं।

विराट कोहली की धमाकेदार पारी

बीती रात अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में IPL 2026 का फाइनल मैच खेला गया था। पूरे सीजन विराट कोहली की टीम RCB ने शानदार परफॉर्म करते हुए फाइनल में अपनी जगह बनाई थी। वहीं दूसरी तरफ गुजरात टाइटंस की टीम थी। वैसे तो ये मुश्किल मुकाबला होना था। लेकिन विराट कोहली ने सिर्फ 42 गेंदों में 75 रन बनाकर टीम को जीत दिला दी। उन्होंने टीम को जीताने के लिए अभी तक की सबसे शानदार इनिंग खेली थी। RCB ने दूसरी बार जीत हासिल की। पिछले साल IPL का खिताब भी विराट कोहली की टीम ने ही जीता था।

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जीत के बाद हुई पार्टी

जीत हासिल करने के बाद विराट कोहली ने पत्नी अनुष्का शर्मा को गले लगाया। दोनों को साथ में खुशियां मनाते देखा गया था। टीम ने पूरी रात जश्न मनाया और अनुष्का RCB के दूसरे खिलाड़ियों की तरह पार्टी का हिस्सा बनीं। सोशल मीडिया पर कपल के वीडियो और तस्वीरें वायरल हो रहे हैं।

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Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas

परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।


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एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।


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