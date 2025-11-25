Hindustan Hindi News
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडInternational Emmy Awards 2025 Diljit Dosanjh Loses Best Actor Amar Singh Chamkila Also Fails To Win
इंटरनेशनल एमी अवॉर्ड्स: दिलजीत दोसांझ चूके, अमर सिंह चमकीला भी नहीं जीत पाई

इंटरनेशनल एमी अवॉर्ड्स: दिलजीत दोसांझ चूके, अमर सिंह चमकीला भी नहीं जीत पाई

संक्षेप:

इंटरनेशनल एमी अवॉर्ड्स 2025 सेरेमनी सोमवार रात को हुई और इस दौरान दिलजीत दोसांझ बेस्ट एक्टर की लिस्ट में हार गए। वहीं अमर सिंह चमकीला भी बेस्ट टीवी सीरीज में हार गई।

Tue, 25 Nov 2025 10:53 AMSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
इम्तियाज अली की फिल्म अमर सिंह चमकीला को 53 इंटरनेशनल एमी अवॉर्ड्स में 2 नॉमिनेशन्स मिले थे। दिलजीत दोसांझ, बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेट हुए थे। वहीं उनकी फिल्म बेस्ट टीवी मूवी/ मिनी सीरीज कैटेगरी के लिए नॉमिनेट हुई थी। हालांकि सोमवार रात को दोनों फाइनल राउंड तक नहीं पहुंच पाए।

दोनों कैटेगरी में किससे हारे

दरअसल, सोमवार रात को न्यू यॉर्क सिटी में एमी अवॉर्ड्स हुए थे। अमर सिंह चमकीला टीवी सीरीज लिस्ट में हार गई। इस कैटेगरी में अवॉर्ड मिला लॉस्ट बॉय्ज एंड फेयरीज, एक ब्रिटिश टीवी ड्रामा को मिला है जो एक गे कपल की स्टोरी है जो एक बच्चा गोद लेना चाहते हैं।

दिलजीत को वहीं बेस्ट परफॉर्मेंस अवॉर्ड के लिए नॉमिनेट किया था, हालांकि विनर बने स्पैनिश एक्टर ओरियल प्ला।

अमर सिंह चमकीला

अमर सिंह चमकीला की बात करें तो यह एक नेटफ्लिक्स फिल्म है जो पंजाबी सिंगिंग सेंसेशन दिवंगत सिंगर अमर सिंह चमकीला की बायोपिक है। 80 के दशक में वह बड़े स्टार थे, लेकिन गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। फिल्म में दिलजीत के साथ परिणीति चोपड़ा लीड रोल में थीं। ए आर रहमान ने इसमें म्यूजिक दिया था।

सोमवार शाम को दिलजीत और इम्तियाज अली, इंटरनेशनल एमी अवॉर्ड्स के रेड कार्पेट पर वॉक करते नजर आए थे। दोनों के साथ नेटफ्लिक्स की इंडिया टीम भी साथ थी जिसमें वाइस प्रेजिडेंट, कॉन्टैंट, मोनिका शेरगिल और डायरेक्टर थे।

