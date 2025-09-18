International Bollywood Star Priyanka Chopra Produced 2 Bhojpuri films Nirahua says still in touch with her mother हॉलीवुड फिल्में कर चुकीं प्रियंका का इन 2 भोजपुरी फिल्मों से है खास नाता, 2016 और 2018 में हुई थीं रिलीज, Bollywood Hindi News - Hindustan
हॉलीवुड फिल्में कर चुकीं प्रियंका का इन 2 भोजपुरी फिल्मों से है खास नाता, 2016 और 2018 में हुई थीं रिलीज

प्रियंका चोपड़ा बॉलीवुड के साथ-साथ हॉलीवुड के कई प्रोजेक्ट्स का हिस्सा रह चुकी हैं। पर क्या आप जानते हैं प्रियंका चोपड़ा का दो भोजपुरी फिल्मों से भी खास नाता है। उन्होंने दो भोजपुरी फिल्में प्रोड्यूस की हैं। 

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तानThu, 18 Sep 2025 04:07 PM
प्रियंका चोपड़ा का नाम सुनते ही आपके जहन में तमाम बॉलीवुड और हॉलीवुड फिल्मों के नाम आने लगते होंगे। प्रियंका कई हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स का हिस्सा रह चुकी हैं। पर क्या आप जानते हैं प्रियंका चोपड़ा को दो भोजपुरी फिल्मों से भी खास नाता है। ये फिल्में साल 2017 और 2018 में रिलीज हुई थीं। प्रियंका चोपड़ा इन दो भोजपुरी फिल्मों की प्रोड्यूसर हैं।

प्रियंका ने इन दो फिल्मों को किया है प्रोड्यूस

साल 2016 में आई फिल्म बम बम बोल रहा है काशी और साल 2018 में आई फिल्म काशी अमरनाथ को प्रियंका चोपड़ा और उनकी मां मधु चोपड़ा ने प्रोड्यूस किया था। इन दोनों ही फिल्मों में अहम भूमिका में भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव नजर आए थे।

प्रियंका के भोजपुरी फिल्में प्रोड्यूस करने पर क्या बोले निरहुआ

द रौनक पॉडकास्ट में दिनेश लाल यादव ने प्रियंका चोपड़ा के भोजपुरी फिल्मों को प्रोड्यूस करने को लेकर बात की। उन्होंने कहा, "उनका भी कनेक्शन झारखंड से है। भोजपुरी भाषा से उनका भी कनेक्शन है। कोई भी व्यक्ति कहीं भी पहुंच जाए, लेकिन जब उसको अपनी भाषा के लिए काम करने का अवसर मिलता है तो वो जरूर करता है। प्रियंका जी ने भी किया। प्रियंका जी ने जब अपने प्रोडक्शन हाउस की शुरुआत की तो उन्हों भोजपुरी में फिल्में बनाईं।

क्या प्रियंका के टच में हैं निरहुआ

निरहुआ से पूछा गया कि क्या वो अभी भी प्रियंका चोपड़ा के टच में हैं। इसपर उन्होंने कहा कि वो प्रियंका चोपड़ा की मां मधु चोपड़ा से मिलते रहते हैं। वो मुंबई में ही डॉक्टर हैं। वहीं, अगर प्रियंका मुंबई में हैं और हम किसी इवेंट में मिले तो उनसे भी बात हो जाती है।

