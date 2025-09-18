हॉलीवुड फिल्में कर चुकीं प्रियंका का इन 2 भोजपुरी फिल्मों से है खास नाता, 2016 और 2018 में हुई थीं रिलीज

प्रियंका चोपड़ा बॉलीवुड के साथ-साथ हॉलीवुड के कई प्रोजेक्ट्स का हिस्सा रह चुकी हैं। पर क्या आप जानते हैं प्रियंका चोपड़ा का दो भोजपुरी फिल्मों से भी खास नाता है। उन्होंने दो भोजपुरी फिल्में प्रोड्यूस की हैं।

प्रियंका ने इन दो फिल्मों को किया है प्रोड्यूस साल 2016 में आई फिल्म बम बम बोल रहा है काशी और साल 2018 में आई फिल्म काशी अमरनाथ को प्रियंका चोपड़ा और उनकी मां मधु चोपड़ा ने प्रोड्यूस किया था। इन दोनों ही फिल्मों में अहम भूमिका में भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव नजर आए थे।

प्रियंका के भोजपुरी फिल्में प्रोड्यूस करने पर क्या बोले निरहुआ द रौनक पॉडकास्ट में दिनेश लाल यादव ने प्रियंका चोपड़ा के भोजपुरी फिल्मों को प्रोड्यूस करने को लेकर बात की। उन्होंने कहा, "उनका भी कनेक्शन झारखंड से है। भोजपुरी भाषा से उनका भी कनेक्शन है। कोई भी व्यक्ति कहीं भी पहुंच जाए, लेकिन जब उसको अपनी भाषा के लिए काम करने का अवसर मिलता है तो वो जरूर करता है। प्रियंका जी ने भी किया। प्रियंका जी ने जब अपने प्रोडक्शन हाउस की शुरुआत की तो उन्हों भोजपुरी में फिल्में बनाईं।