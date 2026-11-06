महल से कम नहीं गोविंदा-सुनीता का घर, यूरोपियन स्टाइल लिविंग रूम से इटैलियन सोफे तक सब है बेहद लग्जरियस
गोविंदा और सुनीता का ये घर करीब 16 करोड़ रुपये का बताया जाता है। गोविंदा के घर का एक-एक कोना बेहद ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया है।
बॉलीवुड एक्टर गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा पिछले काफी समय से अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। एक तरफ जहां सुनीता पति पर उन्हें चीट करने जैसे गंभीर इल्जाम लगा रही हैं। वहीं, दूसरी तरफ गोविंदा ने इन सभी आरोपों को खारिज किया। हालांकि, इन नोंकझोंक के बीच गोविंदा और सुनीता के मुंबई वाले घर की तस्वीरें काफी वायरल हो रही हैं। गोविंदा और सुनीता का मुंबई वाला घर किसी आलीशान सेलिब्रिटी हाउस से कम नहीं है।
इतने करोड़ की कीमत का है घर
खबरों की मानें तो गोविंदा और सुनीता का ये घर करीब 16 करोड़ रुपये का बताया जाता है। गोविंदा के घर का एक-एक कोना बेहद ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया है।
लकड़ी का बना है मेन डोर
पिंकविला के अनुसार, सुनीता आहूजा के घर का मेन डोर लकड़ी के एक मुख्य दरवाजे से सजा है, जिस पर वर्टिकल स्लैट्स (पतली पट्टियां) का डिजाइन बना है। जश्न के मौकों पर,पारंपरिक सजावटी चीजें और त्योहारों की लाइटें लगाने से घर का प्रवेश द्वार बेहद आकर्षक लग रहा है।
यूरोपियन टच वाला लिविंग रूम
सुनीता के घर में इटैलियन सोफे, Versace की कैंडल्स, दुनिया के अलग-अलग हिस्सों से लाए गए खूबसूरत डेकोरेटिव आइटम्स और शानदार इंटीरियर देखने को मिलता है। घर का लिविंग रूम सबसे आकर्षक हिस्सों में से एक है। इसमें क्रीम, आइवरी, गहरे फॉरेस्ट ग्रीन, मस्टर्ड येलो और चॉकलेट रंगों का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें क्लासिक और अंग्रेजी ड्रॉइंग-रूम जैसा लुक मिलता है।
इंटीरियर और सजावट
वॉलपेपर की जगह, दीवारों पर शानदार कॉर्निस और लेयर्ड पैनल की डिटेलिंग दी गई है, जो कमरे को एक यूरोपियन लुक देती है। न्यूट्रल बैकड्रॉप के बीच फर्नीचर एक शानदार लुक देता है। गहरे हरे रंग की लेदर आर्मचेयर (जिन पर बटन लगे हैं) के साथ मस्टर्ड-येलो रंग की कुशन वाली सीटें और गहरे भूरे रंग का चेस्टरफील्ड-स्टाइल लेदर सोफा रखा है। न्यूट्रल कुशन इस शानदार फर्नीचर के लुक को और भी आकर्षक बनाते हैं, जबकि कलर स्कीम भी बनी रहती है।
प्राकृतिक रोशनी और घर की एक पसंदीदा जगह
घर को डिजाइन करते हुए रोशनी और खुलेपन काफी ध्यान रखा गया है। बड़ी खिड़कियों से दिन के समय प्राकृतिक रोशनी आती है, जिससे लिविंग एरिया रोशन हो जाता है। पैटर्न वाले पर्दे और कांच के दरवाजे घर के अंदर की खूबसूरती और बाहर के सुकून भरे माहौल को आपस में जोड़ते हैं। सुनीता आहूजा ने घर के अंदर बिताए खुशी के पलों को साझा किया और वहां जुड़ी अपनी यादों को याद किया। वह इसे अपनी सबसे पसंदीदा जगह बताती हैं।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
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