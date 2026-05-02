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10 एकड़ में फैला, 150 कमरों वाला पटौदी पैलेस, विंटेज कुर्सियों से स्वीमिंग पूल तक, महल का हर कोना है बेहद खास

May 02, 2026 09:27 am ISTPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
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करीना सोशल मीडिया पर भी खूब एक्टिव रहती हैं। वो अक्सर अपनी फैमिली के साथ वेकेशन की तस्वीरें और वीडियोज शेयर करती रहती हैं। इसी बीच अब करीना ने पटौदी पैलेस की झलकियां शेयर कीं हैं।

10 एकड़ में फैला, 150 कमरों वाला पटौदी पैलेस, विंटेज कुर्सियों से स्वीमिंग पूल तक, महल का हर कोना है बेहद खास

बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान इंडस्ट्री की जानी मानी एक्ट्रेस हैं। करीना ने अब तक के करियर में कई शानदार फिल्में दी हैं। एक्टिंग के साथ करीना अपने ड्रेसिंग सेंस और और लाइफ स्टाइल को लेकर काफी चर्चा में रहती हैं। करीना सोशल मीडिया पर भी खूब एक्टिव रहती हैं। वो अक्सर अपनी फैमिली के साथ वेकेशन की तस्वीरें और वीडियोज शेयर करती रहती हैं। इसी बीच अब करीना ने पटौदी पैलेस की झलकियां शेयर कीं हैं। उनका आलीशान महल के अंदर की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं।

10 एकड़ में फैला, 150 कमरों वाला एक बड़ा घर

दरअसल, करीना कपूर खान ने बीते दिनों अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिसे बेबो ने इस दिन को "आलसी पुराने जमाने की सुबह" बताया। इसके बाद एक और पोस्ट किया जिसमें बस इतना लिखा था, "गुड मॉर्निंग।" इन तस्वीरों में करीना अपने बेटों, जेह और तैमूर के साथ मशहूर पटौदी पैलेस में आराम से धूप में फैमिली गेटअवे का मजा ले रही हैं। उनका ये पटौदी पैलेस हरियाणा में यह 10 एकड़ में फैला, 150 कमरों वाला एक बड़ा घर है, जिसे 1935 में नवाब इब्राहिम अली खान ने बनवाया था।

पटौदी पैलेस
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रॉयल पटौदी पैलेस के अंदर की झलकियां

करीना ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर पटौदी पैलेस के अंदर धूप से नहाए, पुराने जमाने के कॉरिडोर की एक झलक शेयर की। यह जगह, जिसमें शानदार सफेद खंभे, विंटेज-स्टाइल की कुर्सियां और हवादार, खुली बैठने की जगह थी, एस्टेट के क्लासिक आर्किटेक्चरल चार्म को खूबसूरती से दिखाती थी।

हर एक चीज बेहद शानदार

दूसरी फोटो में, तैमूर और जेह एक बड़े आंगन में खेलते हुए दिख रहे हैं, जिसे करीना ने दूर से कैप्चर किया है, जब वह घर के अंदर बैठी हैं। यह सीन एक हवादार, बरामदे जैसी जगह से दिखाया गया है, जिसमें एक टेबल और कुर्सियां लगी हैं, जो शानदार खंभों से बने एक बड़े मेहराबदार एंट्रेंस से आंगन में आसानी से खुलती है।

पटौदी पैलेस
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घर के चारों तरफ खूबसूरत हरियाली

इसके अलावा, धूप वाली छत पर एक सिंपल कॉट-स्टाइल बेड है, जिस पर तकिए नजर आ रहे हैं, जो सुबह की रोशनी में धीरे-धीरे चमक रहा है। साथ ही उनके घर में चारों तरफ हरियाली भी नजर आ रही है। बेबो इस शांत पल और अपनी सुबह की कॉफी का मजा लेती नजर आ रही हैं। वहीं,अंदर टेबल से अपने बेटों की कैंडिड तस्वीरें ले रही थीं। उन्होंने कैप्शन को सिंपल रखते हुए लिखा, 'गुड मॉर्निंग।'

पटौदी पैलेस
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ननद सबा को दी जन्मदिन बधाई

बता दें कि 30 अप्रैल को, करीना कपूर और सैफ अली खान अपने बेटों के साथ एयरपोर्ट पर देखे गए, ऐसा लग रहा था कि वो किसी वेकेशन पर निकले हैं। हालांकि, उस समय डेस्टिनेशन के बारे में ऑफिशियली नहीं बताया गया था, लेकिन हाल की झलकियों से पता चलता है कि फैमिली अपने पुश्तैनी घर, पटौदी पैलेस जा रही थी। पैलेस की झलकियां शेयर करने के बाद, करीना ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर अपनी ननद, सबा अली खान को दिल से जन्मदिन की बधाई दी। स्टोरी में दोनों महिलाओं का एक क्लोज-अप पोलरॉइड था, जिसमें वे एक हल्के ग्रे बैकग्राउंड के सामने थीं, और साथ में कैप्शन था, 'हैप्पी बर्थडे प्यारी सबा…आपके खास दिन पर आपको खुशी, आनंद और ढेर सारा केक चाहिए…सबसे बड़ा हग @sabapataudi।'

Priti Kushwaha

लेखक के बारे में

Priti Kushwaha

प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।

करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।

एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।

एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।

खासियत
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