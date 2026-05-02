10 एकड़ में फैला, 150 कमरों वाला पटौदी पैलेस, विंटेज कुर्सियों से स्वीमिंग पूल तक, महल का हर कोना है बेहद खास

करीना सोशल मीडिया पर भी खूब एक्टिव रहती हैं। वो अक्सर अपनी फैमिली के साथ वेकेशन की तस्वीरें और वीडियोज शेयर करती रहती हैं। इसी बीच अब करीना ने पटौदी पैलेस की झलकियां शेयर कीं हैं।

बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान इंडस्ट्री की जानी मानी एक्ट्रेस हैं। करीना ने अब तक के करियर में कई शानदार फिल्में दी हैं। एक्टिंग के साथ करीना अपने ड्रेसिंग सेंस और और लाइफ स्टाइल को लेकर काफी चर्चा में रहती हैं। करीना सोशल मीडिया पर भी खूब एक्टिव रहती हैं। वो अक्सर अपनी फैमिली के साथ वेकेशन की तस्वीरें और वीडियोज शेयर करती रहती हैं। इसी बीच अब करीना ने पटौदी पैलेस की झलकियां शेयर कीं हैं। उनका आलीशान महल के अंदर की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं।

10 एकड़ में फैला, 150 कमरों वाला एक बड़ा घर दरअसल, करीना कपूर खान ने बीते दिनों अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिसे बेबो ने इस दिन को "आलसी पुराने जमाने की सुबह" बताया। इसके बाद एक और पोस्ट किया जिसमें बस इतना लिखा था, "गुड मॉर्निंग।" इन तस्वीरों में करीना अपने बेटों, जेह और तैमूर के साथ मशहूर पटौदी पैलेस में आराम से धूप में फैमिली गेटअवे का मजा ले रही हैं। उनका ये पटौदी पैलेस हरियाणा में यह 10 एकड़ में फैला, 150 कमरों वाला एक बड़ा घर है, जिसे 1935 में नवाब इब्राहिम अली खान ने बनवाया था।

रॉयल पटौदी पैलेस के अंदर की झलकियां करीना ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर पटौदी पैलेस के अंदर धूप से नहाए, पुराने जमाने के कॉरिडोर की एक झलक शेयर की। यह जगह, जिसमें शानदार सफेद खंभे, विंटेज-स्टाइल की कुर्सियां और हवादार, खुली बैठने की जगह थी, एस्टेट के क्लासिक आर्किटेक्चरल चार्म को खूबसूरती से दिखाती थी।

हर एक चीज बेहद शानदार दूसरी फोटो में, तैमूर और जेह एक बड़े आंगन में खेलते हुए दिख रहे हैं, जिसे करीना ने दूर से कैप्चर किया है, जब वह घर के अंदर बैठी हैं। यह सीन एक हवादार, बरामदे जैसी जगह से दिखाया गया है, जिसमें एक टेबल और कुर्सियां लगी हैं, जो शानदार खंभों से बने एक बड़े मेहराबदार एंट्रेंस से आंगन में आसानी से खुलती है।

घर के चारों तरफ खूबसूरत हरियाली इसके अलावा, धूप वाली छत पर एक सिंपल कॉट-स्टाइल बेड है, जिस पर तकिए नजर आ रहे हैं, जो सुबह की रोशनी में धीरे-धीरे चमक रहा है। साथ ही उनके घर में चारों तरफ हरियाली भी नजर आ रही है। बेबो इस शांत पल और अपनी सुबह की कॉफी का मजा लेती नजर आ रही हैं। वहीं,अंदर टेबल से अपने बेटों की कैंडिड तस्वीरें ले रही थीं। उन्होंने कैप्शन को सिंपल रखते हुए लिखा, 'गुड मॉर्निंग।'