डिलीवरी बॉय बनकर की मन्नत में घुसने की कोशिश, SRK के गार्ड के सामने ऐसे खुली इन्फ्लुएंसर की पोल

शाहरुख खान के बंगले में दाखिल होना कितना मुश्किल है, इस सवाल का जवाब आपको हाल ही में एक इन्फ्लुएंसर द्वारा किए गए प्रयोग से पा सकते हैं। शुभम प्रजापत ने एक डिलीवरी बॉय बनकर शाहरुख के घर में घुसने की कोशिश की, सब कुछ कैमरे पर रिकॉर्ड हो रहा था।

बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की एक झलक पाने के लिए उनके दीवाने फैंस अतरंगी तरीके अपनाते रहते हैं। हाल ही में कुछ ऐसा ही किया सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शुभम प्रजापत ने। शुभम ने शाहरुख खान के घर की सिक्योरिटी टेस्ट करने और यह जांचने के लिए कि क्या वह जोमैटो डिलीवरी वाले बनकर शाहरुख खान के घर में घुस सकते हैं, एक छोटा सा प्रयोग किया। सोशल मीडिया पर दर्शकों को एक मजेदार प्रयोग देखने को मिल गया जिसे लोगों ने काफी एन्जॉय किया। लेकिन क्या शुभम शाहरुख खान के घर में घुस पाए? जानिए पूरा किस्सा।

डिलीवरी वाला बनकर पहुंचा SRK फैन वीडियो की शुरुआत होती है शुभम के 'मन्नत' के बाहर खड़े होकर शाहरुख खान से मिलने की इच्छा जाहिर करने से। साफ था कि सिक्योरिटी उसे शाहरुख खान से मिलने की इजाजत नहीं देती। यहीं से वो प्लान दिमाग में आता है कि अगर वो जोमैटो पर 2 कोल्ड कॉफी ऑर्डर करे, एक खुद के लिए और एक को वो यह बताएगा कि यह शाहरुख खान के लिए है। जब डिलीवरी वाला कॉफी लेकर आता है तो शुभम डिलीवरी वाले को मना लेते हैं कि वह उन्हें डिलीवरी वाला बैग दे दे और उन्हें ऑर्डर लेकर आगे जाने दे।

दिल में जागी SRK से मिलने की उम्मीद पीठ पर डिलीवरी बैग टांगकर वह पूरे आत्मविश्वास के साथ मन्नत के गेट की तरफ बढ़ते हैं, वहां जाकर शुभम सिक्योरिटी गार्ड से कहते हैं कि वह एक कोल्ड कॉफी डिलीवर करने आए हैं। आगे के गेट पर खड़ा सिक्योरिटी गार्ड उन्हें मना कर देता है और उसे बताता है कि वह पीछे के सीक्रेट दरवाजे से कॉफी लेकर जाए, जो कि खास तौर पर इस तरह की एंट्रीज के लिए बनाया गया है। शुभम को थोड़ी उम्मीद जगती है और वह उत्साहित होकर पीछे के दरवाजे के तरफ बढ़ने लगा।