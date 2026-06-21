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आलिया भट्ट की फिल्म ‘जिगरा’ हिट हुई थी या फ्लॉप, कितने करोड़ की कमाई की थी?

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
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About Jigra: आलिया भट्ट की फिल्म ‘जिगरा’ ट्रेंड कर रही है। दरअसल, ‘इंडियाज गॉट लेटेंट 2’ में समय रैना ने आलिया की इस फिल्म का मजाक उड़ाया था। आइए आपको इस फिल्म के बारे में बताते हैं। 

आलिया भट्ट की फिल्म ‘जिगरा’ हिट हुई थी या फ्लॉप, कितने करोड़ की कमाई की थी?

कॉमेडी किंग समय रैना अपने शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' के दूसरे सीजन के साथ वापस आ चुके हैं। 20 जून को रिलीज हुए इस सीजन के पहले ही एपिसोड ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। वजह? शो में बतौर गेस्ट पहुंचीं बॉलीवुड सुपरस्टार आलिया भट्ट और शरवरी वाघ। लेकिन इस वक्त शो से ज्यादा चर्चा आलिया भट्ट की फिल्म 'जिगरा' की हो रही है। आइए जानते हैं कि आखिर समय रैना के शो में ऐसा क्या हुआ कि 'जिगरा' अचानक ट्रेंड होने लगी है।

समय रैना ने आलिया के सामने उड़ाया 'जिगरा' का मजाक

शो की शुरुआत हमेशा की तरह समय रैना के सिग्नेचर मजाकिया अंदाज से हुई। आलिया को 'इंडियाज गॉट लेटेंट' में देखकर समय ने चुटकी ली और कहा कि उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि आलिया उनके शो के पहले एपिसोड में आई हैं। इस पर आलिया ने हंसते हुए कहा, ‘मुझे यहां आने का पछतावा हो रहा है।’ समय ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, 'मैंने भी किया था 'जिगरा' देखकर रिग्रेट!'

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आलिया का जवाब

इस तीखे पंच को सुनकर आलिया कुछ पल के लिए हैरान रह गईं, वहीं बगल में बैठीं शरवरी अपनी हंसी नहीं रोक पाईं। हालांकि, आलिया ने भी तुरंत बात को संभाला और मुस्कुराते हुए करारा जवाब दिया, 'कम से कम तुमने फिल्म देखी तो सही। मेरी फिल्म में योगदान देने के लिए तुम्हारा शुक्रिया!'

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बॉक्स ऑफिस पर कैसा रहा था 'जिगरा' का सफर?

समय रैना के इस मजाक के बाद लोग एक बार फिर 'जिगरा' के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और इसके प्रदर्शन के बारे में सर्च कर रहे हैं। अगर आप नहीं जानते, तो आपको बता दें कि वासन बाला के निर्देशन में बनी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हुई थी। जी हां, मेकर्स ने इस फिल्म को 80 करोड़ रुपये के बजट में बनाया था और इसने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस से 55.05 करोड़ रुपये की कमाई की थी।

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जिगरा के बारे में

लीड एक्टर- आलिया भट्ट और वेदांग रैना

निर्देशक - वासन बाला

ओटीटी प्लेटफॉर्म - नेटफ्लिक्स

IMDb रेटिंग - 6 / 10

फिल्म का बजट - लगभग 80 करोड़

भारत में कुल कमाई - लगभग 30.69 करोड़ |

दुनिया भर में कुल कमाई - लगभग 55.05 करोड़

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कैसे फ्लॉप हुई फिल्म?

80 करोड़ के भारी-भरकम बजट में बनी 'जिगरा' बॉक्स ऑफिस पर अपनी लागत भी वसूल नहीं कर पाई। ऐसे में इस पर फ्लॉप का ठप्पा लग गया। हालांकि, अब नेटफ्लिक्स पर आने के बाद और समय रैना के इस हालिया एपिसोड के बाद, फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर एक बार फिर नई बहस छिड़ गई है।

Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



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फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
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वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

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