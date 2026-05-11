भारत की पहली जॉम्बी फिल्म, सिर्फ 40 दिन में हुई तैयार, शूटिंग के दौरान निकल आई थी असली लाश
Indias First Zombie Movie: अगर आपको भी लगता है कि 'गो गोवा गोन' भारत की इकलौती जॉम्बी फिल्म है, तो ऐसा नहीं है। भारत की पहली जॉम्बी फिल्म असल में साल 1972 में बनी थी और इसे बहुत दमदार रिस्पॉन्स मिला था।
हॉलीवुड और अन्य फिल्म इंडस्ट्रीज ने हमें कई शानदार जॉम्बी फिल्में दी हैं। यूट्यूबर आशीष चंचलानी ने भी हाल ही में यह ऐलान किया है कि वह अमेजन प्राइम के साथ मिलकर एक कॉलेज लाइफ से जुड़ी जॉम्बी मूवी बना रहे हैं। भारतीय सिनेमा की बात करें तो आपको शायद ही कोई जॉम्बी फिल्म याद आएगी जो इंडिया में बनी हो। साल 2013 में सैफ अली खान, कुणाल खेमू और आनंद तिवारी की फिल्म 'गो गोवा गोन' आई थी। यह एक जॉम्बी फिल्म थी जिसे काफी ज्यादा प्यार मिला। लेकिन क्या हो कि अगर मैं आपसे कहूं यह भारत की पहली जॉम्बी फिल्म नहीं है? दरअसल भारतीय सिनेमा की पहली जॉम्बी फिल्म साल 1972 में आई थी। चलिए इसके बारे में जानते हैं।
₹3.5 लाख बजट, 40 दिन में हुई तैयार
भारत की पहली जॉम्बी फिल्म साल 1972 में आई थी, जिसकी शूटिंग के दौरान कई शॉकिंग चीजें हुई थीं। इनमें से एक डरावनी चीज यह हुई थी कि फिल्म की शूटिंग के दौरान खुदाई के दौरान एक असली लाश निकल आई थी। इस फिल्म का नाम था 'दो गज जमीन के नीचे'। यही भारत की पहली जॉम्बी फिल्म है जिसे रामसे ब्रदर्स ने सिर्फ 40 दिनों में तैयार कर दिया था। इतना ही नहीं, इस फिल्म का प्रोडक्शन बजट भी काफी शॉकिंग था। इस फिल्म को तब सिर्फ 3.5 लाख रुपये के बजट में तैयार कर दिया गया था और आपको शायद ही उस वक्त के हिसाब से कोई क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज फिल्म में देखने मिलेगा।
खुदाई के दौरान निकली असली लाश
इस फिल्म को ज्यादा से ज्यादा रियल फील देने के लिए रामसे ब्रदर्स ने असली कब्रिस्तान में इसके सीन शूट किए थे और कम लोग जानते हैं कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान खुदाई वाले सीन में एक असली लाश निकल आई थी। इस फिल्म को शुरू में 'बी ग्रेड' मूवी का टैग मिल गया था, लेकिन उस वक्त के युवा लोगों ने इसे काफी पसंद किया। फिल्म को उस वक्त के पारंपरिक फिल्ममेकर्स ने काफी क्रिटिसाइज किया लेकिन रामसे ब्रदर्स ने अपना नीश चुन लिया था और उन्होंने अपना काम जारी रखा। उन्होंने इसके बाद 'पुराना मंदिर', 'वीराना', 'पुरानी हवेली', 'बंद दरवाजा' जैसी कई फिल्में बनाईं।
कम बजट के बावजूद कर दिया कमाल
अब सवाल यह उठता है कि क्या ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर चलीं? जवाब है हां। रामसे ब्रदर्स की फिल्मों ने अपनी एक अलग ही फैन फॉलोइंग बना ली थी। उन्होंने अपनी फिल्मों के साथ टियर-2 शहरों और कस्बों को टारगेट किया। वो एक के बाद ऐसी फिल्में लाते गए और फैंस को उनकी ये डरावनी कहानियां पसंद भी आने लगीं। इन फिल्मों का बजट मेनटेन करने के लिए रामसे ब्रदर्स बड़े स्टार्स की बजाए नए और किरदार के हिसाब से उपयुक्त एक्टर्स को कास्ट किया करते थे। हालांकि आज के वक्त में शायद ही कोई फिल्ममेकर्स इस तरह के प्रयोग करना चाहेंगे।
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