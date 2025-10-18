भारत के सबसे महंगे विज्ञापन में साथ आए रणवीर सिंह और लॉर्ड बॉबी, बजट सुन रह रह जाएंगे दंग
संक्षेप: रणवीर सिंह, बॉबी देओल और एक्ट्रेस श्रीलीला चिंग्स के विज्ञापन में नजर आएंगे। इस विज्ञापन का एक ट्रेलर भी आया है। पूरी ऐड फिल्म 19 अक्टूबर को आएगी। इस ऐड फिल्म का बजट कई फिल्मों के बजट से ज्यादा है।
रणवीर सिंह, बॉबी देओल और श्रीलीला चिंग्स शेजवान चटनी के एक विज्ञापन में साथ नजर आएंगे। इस विज्ञापन फिल्म का एक ट्रेलर भी आया है। पूरा विज्ञापन 19 अक्टूबर को आएगा। चिंग्स का ये विज्ञापन भारत का सबसे महंगा विज्ञापन बताया जा रहा है। इस ऐड फिल्म का बजट कई फिल्मों के बजट से भी ज्यादा है। इस ऐड ट्रेलर को लोग बोल रहे हैं कि उन्हें लगा कि शायद यह कोई दमदार एक्शन फिल्म होगी।
भारत का सबसे महंगा विज्ञापन
इस ऐड फिल्म में एक्शन है, गाने हैं और खूब मसाला है। बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस फिल्म का बजट करीब 150 करोड़ है। यह विज्ञापन भारत का सबसे महंगा विज्ञापन बताया जा रहा है। ऐड फिल्म में वीएफएक्स और ग्रैंड सेट्स का इस्तेमाल किया गया है।
ऐटली ने डायरेक्ट किया है विज्ञापन
रिपोर्ट के मुताबिक, शाहरुख खान की जवान डायरेक्ट करने वाले एटली कुमार ने इस ऐड फिल्म को बनाया है। इस फिल्म का बजट इतना बड़ा है कि बॉलीवुड की कई फिल्मों के बजट से ज्यादा है। उदाहरण के तौर पर इस ऐड फिल्म का बजट विक्की कौशल की छावा (130 करोड़) और अजय देवगन की रेड 2 (120 करोड़) से ज्यादा है।
रणवीर सिंह इस ऐड फिल्म में अपने धुरंधर वाले लुक में नजर आए हैं। उन्होंने ऐड फिल्म में एजेंट चिंग के किरदार में नजर आए हैं। ये विज्ञापन चिंग शेजवान चटनी का है। रणवीर सिंह 2014 से चिंग्स के ब्रैंड एंबेसडर हैं।
