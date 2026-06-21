देवदास...एक ऐसा किरदार जिसके दुख को ऑडियंस को अपना बना लिया, 16 साल तक डरता रहा था लेखक, बनीं 14 फिल्में
इंडियन सिनेमा का एक ऐसा किरदार जिस के दर्द को लोगों ने अपना समझा। एक ऐसा किरदार जो प्यार करता है, शराब पीता है और मर जाता है। वो किरदार अपनी दुखद जिंदगी के लिए हमेशा के लिए अमर हो गया।
हिंदी फिल्मों में एक ऐसा किरदार रचा गया जिसपर कई फिल्में बनीं।उस किरदार को अलग तरह से पेश किया गया, लेकिन उसके जीवन का दुख कभी खत्म नहीं हुआ। एक ऐसा किरदार जिसे जीते जी तो किसी का साथ नहीं मिला, लेकिन मरने के बाद वो किरदार अमर हो गया। हम फिल्मों के जिस किरदार की बात कर रहे हैं उसका नाम है देवदास है। देवदास का पन्नों पर जन्म साल 1901 में हो चुका था। लेकिन इस लिखने वाले उपन्यासकार ने इस किरदार को लिखकर छोड़ दिया। इस किरदार को लेखक की असली जिंदगी मानी गई। इसलिए लिखने वाले को डर था कि कहीं उसका ये दुखद किरदार किसी को पसंद नहीं आया तो क्या होगा। लेकिन फिर 16 साल बाद उस उपन्यासकार ने हिम्मत की और 1917 में अपने लिखे इस किरदार की कहानी को छाप दिया। जिसने इस किरदार को जन्म दिया था वो थे शरत चंद्र चट्टोपाध्याय।
देवदास जिसने दुनिया को रुलाया
24-25 साल की उम्र में जब लोग सपने देखते हैं, जीवन जीते हैं। उस उम्र में शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जिंदगी के एक दर्द भरे किरदार की कहानी गढ़ रहे थे। कहा जाता है देवदास की ये कहानी उनके अपने जीवन पर बेस्ड थी। उनकी कहानी का हीरो दुख से भरा हुआ है। वो पारो से प्यार करता है, फिर शराब का सहारा लेता और फिर मर जाता है। उन्हें इसी बात का डर था कि उनका ये हीरो दूसरों के लिए प्रेरणा नहीं बन पा रहा है। इसी डर की वजह से ये किरदार 16 साल तक बंद रहा। बाद में इस पर बंगाली उपन्यास बना जिसने इतिहास रच दिया।
दिलीप कुमार से लेकर शाहरुख खान ने निभाया देवदास का किरदार
जब ये कहानी छपी तो देवदास का दर्द लोगों को अपना लगने लगा था। उस किरदार से हमदर्दी होने लगी, उसका दर्द समझ आने वाला। इस किरदार पर सबसे पह्के 1928 में एक साइलेंट फिल्म बनी। 1936 में KL सहगल ने देवदास पर बनी फिल्म में अपनी आवाज दी जैसे उपन्यास का ये किरदार जीवित हो उठा। 1955 में दिलीप कुमार ने देवदास बनकर उस किरदार कोएक ऐसा चेहरा दे दिया जिसके दर्द को ऑडियंस ने अपना दर्द समझ लिया। दिलीप कुमार देवदास बन स्क्रीन पर किरदार के जीवन की वो उदासी ले आए जैसे ये किरदार कोई उपज नहीं बल्कि जीत जागता इंसान हो। बाद में साल 2002 में यही किरदार शाहरुख खान ने संजय लीला भंसाली की फिल्म में निभाया था। फिल्म के अंतिम सीन ने ऑडियंस को रुला दिया।साल 2009 में अनुराग कश्यप ने देवदास को देव डी बना दिया।
14 फिल्में बनीं हैं
देवदास हिंदी सिनेमा का एक ऐसा किरदार बन गया जिसे अभी तक 14 से ज्यादा बार अलग कहानियों और भाषाओं की फिल्मों में दिखाया जा चुका है। देवदास को जन्म देने वाले शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने दुनियाभर में अपनी लेखनी के लिए अलग पहचान बनाई। उनका लिखा ये किरदार हमेशा के लिए अमर हो गया।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।
एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
मूवी और OTT रिव्यू
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और ट्रेड एनालिसिस
बॉलीवुड न्यूज, साउथ सिनेमा और टीवी इंडस्ट्री
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
वीडियो स्क्रिप्टिंग और एंकरिंग
ब्रेकिंग और ट्रेंडिंग एंटरटेनमेंट न्यूज़
डिजिटल ऑडियंस इनसाइट्स और कंटेंट स्ट्रैटेजी
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।