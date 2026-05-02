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इंडियन सिनेमा के 5 सबसे बड़े सीक्वल, इन फिल्मों के दूसरे पार्ट ने की रिकॉर्ड तोड़ कमाई, टेबल से जानिए कलेक्शन

May 02, 2026 09:09 pm ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
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इंडियन सिनेमा की इन 5 फिल्मों के दूसरे पार्ट ने बॉक्स ऑफिस पर आग लगा दी। इन फिल्मों की कमाई ने कई रिकॉर्ड तोड़कर अपनी अलग जगह बनाई। ये हैं वो 5 फिल्में जिनके पहले पार्ट से ज्यादा दूसरे पार्ट ने जबरदस्त कमाई कर नंबर हिला दिए।

इंडियन सिनेमा के 5 सबसे बड़े सीक्वल, इन फिल्मों के दूसरे पार्ट ने की रिकॉर्ड तोड़ कमाई, टेबल से जानिए कलेक्शन

इंडियन सिनेमा में अब फिल्म की कहानी एक बार में खत्म नहीं होती है, उसे दूसरे पार्ट या सीक्वल में दिखाया जाता है। कई फिल्मों के दूसरे पार्ट पहले इतने सफल नहीं हुए या यूं कहें कि ऑडियंस को वैसा जुड़ाव महसूस नहीं हुआ। लेकिन कई ऐसी भी फिल्में हैं जिनके दूसरे पार्ट ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की। इस कमाई से बॉक्स ऑफिस के नंबर्स हिला दिए। आज भी इन 5 फिल्म के पहले भाग से ज्यादा दूसरे भाग की चर्चा होती है।

बाहुबली: द बिगिनिंग और बाहुबली: द कॉन्क्लूज़न

साल 2015 में आई बाहुबली ने ग्लोबल स्तर पर अपनी अलग पहचान बनाई। फिल्म में इस्तेमाल किए गए VFX की खूब तारीफ हुई। कहानी ने ऑडियंस के बीच ऐसा माहौल बनाया कि दूसरे पार्ट के लिए ऑडियंस ने लंबा इंतजार किया। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बॉक्स ऑफिस पर 118 करोड़ से ज्यादा की नेट कमाई की थी। लेकिन दो साल बाद जब इसका दूसरा पार्ट आया तो उसने कमाल कर दिया। बाहुबली को कट्टप्पा ने क्यों मारा इस सवाल के साथ ऑडियंस थिएटर तक पहुंची।इसके दूसरे पार्ट ने रिकॉर्ड तोड़ 1030 करोड़ का नेट कलेक्शन किया।

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Dhurandhar 2, Pushpa 2, Baahubali 2

पुष्पा: द राइज और पुष्पा द रूल
अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा के पहले पार्ट ने ग्लोबल स्तर पर धमाका किया था। कोरोना काल से जूझ रहे लोगों को इस फिल्म ने खूब एंटरटेन किया। दिसंबर 2020 में आये पहले पार्ट ने बॉक्स ऑफिस पर 297 करोड़ के कलेक्शन के साथ धमाका किया था। लेकिन जब साल 2024 में पुष्पा 2 आई तो इंडियन बॉक्स ऑफिस के पिछले कई रिकॉर्ड टूट गए। इस फिल्म ने 1234 करोड़ की नेट कमाई की थी। सबसे बड़ी फिल्मों की लिस्ट में ये फिल्म अभी तक दूसरे नंबर पर बनी हुई है।

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KGF: चैप्टर 1 और KGF: चैप्टर 2

यश स्टारर फिल्म KGF: चैप्टर 1 ने ऑडियंस को एक फ्रेश कहानी दी थी। रॉकी भाई से लोग जुड़ने लगे थे। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बॉक्स ऑफिस पर 185 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया। लेकिन दूसरे पार्ट KGF: चैप्टर 2 ने तूफान मचा दिया। फिल्म ने 859 करोड़ की नेट कमाई की।

कंतारा और कांतारा: चैप्टर 1

साल 2022 में ऋषभ शेट्टी एक फिल्म लेकर आए थे कांतारा उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि ये कम बजट की छोटी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल करेगी और ऑडियंस को इतनी पसंद आएगी। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बजट से कई गुना ज्यादा 309 करोड़ की कमाई की। और साल 2025 में आई कांतारा 2 ने 622 करोड़ का कलेक्शन कर कई रिकॉर्ड तोड़ दिए।

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धुरंधर और धुरंधर: द रिवेंज

इस लिस्ट में ये अकेली हिंदी फिल्म है जिसके दोनों पार्ट बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर दिया। दिसंबर 2025 में आई धुरंधर रणवीर सिंह के करियर की सबसे बड़ी फिल्म बनी।आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 840 करोड़ का बिजनेस किया। वहीं दूसरा पार्ट 1,136 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर चुकी है और अब भी कमाई जारी है।

फिल्मपहला पार्ट (नेट कलेक्शन)दूसरा पार्ट (नेट कलेक्शन)
बाहुबली: द बिगिनिंग और बाहुबली: द कॉन्क्लूज़न118 करोड़1030 करोड़
पुष्पा: द राइज और पुष्पा द रूल 297 करोड़ 1234 करोड़
KGF: चैप्टर 1 और KGF: चैप्टर 2 185 करोड़859 करोड़
कंतारा और कांतारा: चैप्टर 1 309 करोड़622 करोड़
धुरंधर और धुरंधर: द रिवेंज 840 करोड़1136 करोड़
Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas

परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


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