रजनीकांत और शाहरुख खान साथ में करेंगे काम? मिथुन चक्रवर्ती ने दिया हिंट

संक्षेप: Rajinikanth Shah Rukh Khan Together: भारतीय सिनेमा के दो बड़े सुपरस्टार रजनीकांत और शाहरुख खान फैंस को जेलर 2 में साथ नजर आ सकते हैं। इस बारे में मिथुन चक्रवर्ती ने एक हिंट ड्रॉप किया है।

रजनीकांत और शाहरुख खान के फैंस के लिए खुशखबरी है। भारतीय सिनेमा के दो बड़े सुपरस्टार फैंस को साथ में नजर आ सकते हैं। एक्टर मिथुन चक्रवर्ती ने इस बारे में हिंट दिया है। शाहरुख खान और रजनीकांत जिस फिल्म में साथ नजर आ सकते हैं उसका नाम है जेलर 2। मिथुन चक्रवर्ती भी इस फिल्म का हिस्सा होंगे। वो फिल्म फिल्म को लेकर काफी उत्साहित हैं।

शाहरुख खान और रजनीकांत आएंगे साथ SITI सिनेमा के साथ खास बातचीत में मिथुन चक्रवर्ती जेलर 2 को लेकर उत्साहित नजर आए। जेलर 2 में अपने को-स्टार्स के नाम लेते हुए मिथुन ने कहा, "मोहनलाल, शाहरुख खान, राम्या कृष्णन, शिवराजकुमार।"

मिथुन चक्रवर्ती ने दिया हिंट मिथुन ने इस फिल्म के लिए शाहरुख खान का भी नाम लिया जिसके बाद फैंस काफी उत्साहित हैं। जेलर 2 साल 2023 में आई रजनीकांत की फिल्म जेलर का सीक्वेंस हैं।

शाहरुख खान की फिल्म में कैमियो कर चुके हैं रजनीकांत अगर शाहरुख खान इस फिल्म में नजर आएंगे तो ये दूसरी बार होगा जब शाहरुख खान और रजनीकांत साथ में स्क्रीन शेयर करेंगे। इससे पहले रजनीकांत और शाहरुख खान साल 2011 में आई फिल्म रा.वन में साथ नजर आए थे। रजनीकांत ने शाहरुख खान की फिल्म में कैमियो किया था।

जेलर की बात करें तो ये फिल्म अगस्त 2023 में रिलीज हुई थी। फिल्म में रजनीकांत, मोहनलाल, जैकी श्रॉफ, तमन्ना भाटिया, राम्या कृष्णन और योगी बाबू जैसे कलाकार नजर आए थे।