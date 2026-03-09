Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

टीम इंडिया को सेलेब्स ने दी बधाई, अजय ने लिखा- चीख चीखकर गला बैठ गया, सनी बोले- हिंदुस्तान जिंदाबाद

Mar 09, 2026 06:03 am ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

T20 World Cup 2026: टीम इंडिया ने तीसरी बार टी20 वर्ल्ड कप जीत लिया है। ऐसे में सेलेब्स टीम इंडिया को बधाई दे रहे हैं। सनी देओल से लेकर अजय देवगन तक ने पोस्ट शेयर की है।

टीम इंडिया को सेलेब्स ने दी बधाई, अजय ने लिखा- चीख चीखकर गला बैठ गया, सनी बोले- हिंदुस्तान जिंदाबाद

इंडिया ने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फिनाले में न्यूजीलैंड को हरा दिया है। इंडिया ने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 अपने नाम कर लिया है। इंडिया पहली ऐसी टीम है जिसने तीसरी बार टी20 वर्ल्ड कप जीता है। ऐसे में पूरा देश इस जीत का जश्न मना रहा है। सेलेब्स भी सोशल मीडिया पर रिएक्ट कर रहे हैं। अक्षय कुमार से लेकर सनी देओल तक, कई सारे सेलेब्स ने पोस्ट शेयर कर टीम इंडिया को बधाई दी है। पढ़िए किसने क्या लिखा।

अक्षय कुमार

अक्षय कुमार ने अपनी आने वाली फिल्म 'भूत बांग्ला' से अपने डांस का एक GIF शेयर किया और लिखा, ‘इस वक्त हर घर में ऐसा ही माहौल है। वर्ल्ड कप घर लाने पर बधाई, टीम इंडिया।’

अनुष्का शर्मा

अनुष्का शर्मा ने लिखा, ‘इस शानदार जीत के लिए इस शानदार टीम को दिल से बधाई। बैक टू बैक वर्ल्ड चैम्पियन।’

अनुष्का शर्मा का पोस्ट

सनी देओल

सनी देओल ने हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए लिखा, ‘टीम इंडिया के GABRUS!!! आपने जीत लिया!!! #Champions आपने हिंदुस्तान को गर्व महसूस कराया है!! तीसरी वर्ल्ड कप जीतने के लिए टीम इंडिया को बधाई, आप सच में GABRUS की तरह खेले- बिना डरे, पूरे दिल से! जसप्रीत बुमराह, संजू सैमसन, ईशान किशन, अक्षर पटेल, अभिषेक शर्मा और शिवम दुबे ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। हिंदुस्तान जिंदाबाद!!!’

ये भी पढ़ें:Explainer: सेलेब्स को भी खरीदनी पड़ती है क्रिकेट वर्ल्ड कप की टिकट?

अजय देवगन

अजय देवगन ने लिखा, ‘चीख-चीखकर मेरा गला बैठ गया है, लेकिन मेरे चेहरे से ये मुस्कान पूरे हफ्ते कहीं नहीं जाने वाली है! टीम इंडिया आपने आज रात अरबों दिलों को गर्व महसूस कराया है! एक बार फिर चैंपियंस!’

महेश बाबू

महेश बाबू ने टीम के लिए चीयर किया और लिखा, ‘क्या मैच था!!!सैमसन, अभिषेक, ईशान, दुबे, बुमराह, अक्षर सबने शानदार प्रदर्शन दिया है और इसे यादगार बना दिया है... बधाई हो टीम इंडिया। इतिहास देश के लिए गौरव के साथ अपने पन्ने पलटता रहता है। जय हिंद!’

विकी कौशल

विकी कौशल ने चार स्टोरीज पोस्ट कीं। एक में उन्होंने टीम इंडिया को बधाई दी। दूसरे में जसप्रीत बुमराह, तीसरे में संजू सैमसन और चौथे में सूर्य कुमार यादव की तारीफ की।

ये भी पढ़ें:धुरंधर-2 पहले ही दिन तोड़ेगी यह रिकॉर्ड, एडवांस बुकिंग में इस फिल्म को पछाड़ा
विक्की कौशल पोस्ट
Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



खासियत और हुनर (Expertise)

एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।



विजन

वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

और पढ़ें
T20 World Cup Sunny Deol

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।