यूट्यूब के टॉप 7 मोस्ट पॉप्युलर वीडियोज में फिर धुरंधर का डंका, देखें किस गाने को मिले सबसे ज्यादा व्यूज
यूट्यूब चार्ट की वीकली लिस्ट अपडेट हो चुकी है। भारत के लोगों पर से अभी भी धुरंधर का खुमार नहीं उतरा है। लिस्ट में 3 पोजिशन पर धुरंधर फ्रेंचाइजी ने कब्जा कर रखा है। यहां टॉप 7 लिस्ट और व्यूज देखें।
यूट्यूब पर गाने देखने और सुनना पसंद हैं तो आपको जरूर पता होना चाहिए कि भारत में लोग कौन से म्यूजिक वीडियोज ज्यादा देख रहे हैं। यहां टॉप ट्रेंडिंग 7 म्यूजिक वीडियोज की लिस्ट है। इसमें इनको वीक में कितने व्यूज मिले और अपलोड होने के बाद किसी चैनल पर कितने व्यूज मिले हैं, यह ट्रैक कर सकते हैं। इस लिस्ट में धुरंधर के तीन गानों ने टॉप 5 में जगह बनाई है। हरियाणवी और साउथ लैंग्वेज लिस्ट में हैं लेकिन भोजपुरी गानों को टॉप 7 में जगह नहीं मिल सकी।
बैरण
यूट्यूब के वीकली चार्ट में बैरण गाना फिर से नंबर 1 पर है। यह एक एनिमेटेड लव स्टोरी है। 2 महीने में इसे 147,399,982 व्यूज मिले हैं। गाने के सिंगर, लिरिक्स, कंपोजर बंजारे हैं। यूथ्स के बीच ये म्यूजिक वीडियो काफी पॉप्युलर है। वीक में इस गाने को 31,797,353 व्यूज मिले हैं।
शरारत
धुरंधर का ये गाना चार्ट्स में लंबे समय से टिका है और टॉपर्स में जगह मेनटेन किए हुए है। वीकली चार्ट में यह 2 नंबर पर है। 5 महीने में इस वीडियो को सारेगामा म्यूजिक के यूट्यूब पर गाने को 596,464,234 व्यूज मिल चुके हैं। ग्लोबल टॉप म्यूजिक में इसकी रैंक नंबर 1 है। शरारत के वीकली व्यूज 30,872,641 हैं।
गहरा हुआ
धुरंधर पार्ट 1 का गाना गहरा हुआ वीकली चार्ट में इस बार तीन नंबर पर है। गाने को सारेगामा म्यूजिक यूट्यूब चैनल पर 237,261,761 व्यूज मिले हैं। गाने के लिरिसिस्ट इरशाद कामिल हैं। सिंगर अरिजीत सिंह हैं। गहरा हुआ गाने के वीकली व्यूज 21,844,512 हैं।
जाइए सजना
धुरंधर द रिवेंज का गाना जाइए सजना वीकली चार्ट में चौथे नंबर पर है। बीते हफ्ते भी यह चार नंबर पर था। गाने को 20,885,382 व्यूज मिले हैं। एक महीने में इस गाने को टी-सीरीज चैनल पर 98,124,474 व्यूज मिले हैं।
शीशा
हरियाणवी गाना शीशा वीकली चार्ट में छह से पांच नंबर पर आ गया है। गाने को एक हफ्ते में 16,443,354 व्यूज मिले हैं। गाने को एक महीने में टोटल 96,619,292 व्यूज मिले हैं।
पावझा मल्ली
पावझा मल्ली म्यूजिक वीडियो वीकली चार्ट में छठे नंबर पर है। गाने को सई अभ्यंकर और श्रुति हासन ने गाया है। गाना 7 नंबर से 6 पर आया है। इसके वीकली व्यूज 16,299,023 हैं।
मुट्टा कलक्की
यूथ फिल्म का गाना मुट्टा कलक्की रील्स और शॉर्ट्स पर खूब सुना जा रहा है। इसका म्यूजिक वीडियो चार्ट में सातवें नंबर पर है। गाने को एक हफ्ते में 16,032,839 व्यूज मिले हैं। गाने को 159,814,006 व्यूज मिले हैं।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग
B.Sc (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रही हैं।
एंटरटेनमेंट और विजन
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विशेषज्ञता
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सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
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मेडिकल रिसर्च और एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग
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