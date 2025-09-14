भारत-पाकिस्तान मैच पर हो रहे विवाद के बीच बोले सुनील शेट्टी- भारतीय होने के नाते...

भारत पाकिस्तान के बीच आज यानी 14 सितंबर को एशिया कप के लिए मैच खेला जाना है। इस मैच को लेकर भारत में कई लोग विरोध कर रहे हैं। अब सुनील शेट्टी ने इस विवाद को लेकर बात की है।

भारत और पाकिस्तान के बीच आज एशिया कप का क्रिकेट मैच खेला जाना है। ये मैच दुबई में होगा। भारत-पाकिस्तान के बीच होने वाले इस मैच का भारत में कई लोग कड़ा विरोध कर रहे हैं। विरोध करने वालों में पहलगाम हमले के पीड़ित परिवार भी शामिल हैं। विरोध के बीच भी ये मैच होने जा रहा है। अब भारत पाकिस्तान के बीच मैच और इसे लेकर हो रहे विरोध को लेकर एक्टर सुनील शेट्टी ने अपनी राय रखी है।

भारत-पाकिस्तान मैच को लेकर क्या बोले सुनील शेट्टी न्यूज एजेंसी ANI ने सुनील शेट्टी का एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में सुनील शेट्टी कह रहे हैं कि इस मैच के लिए क्रिकेटर्स या बीसीसीआई को दोष नहीं दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि भारतीय होने के नाते हमें निर्णय लेना चाहिए कि हम वो मैच देखेंगे या नहीं।

सुनील बोले- क्रिकेटर्स को दोष नहीं देना चाहिए सुनील शेट्टी वीडियो में कहते नजर आ रहे हैं, "यह एक विश्व खेल संस्था है। उन्हें उन नियमों का पालन करना होता है क्योंकि बहुत सारे अन्य खेल हैं और बहुत सारे एथलीट उनमें शामिल हैं। भारतीय होने के नाते, मुझे लगता है कि ये हमें व्यक्तिगत तौर पर तय करना चाहिए कि वो हम देखेंगे या नहीं देखेंगे, हम जाएंगे या नहीं जाएंगे और ये भारत को तय करना है, लेकिन आप क्रिकेटर्स को खेलने के लिए दोष नहीं दे सकते हैं क्योंकि वो खिलाड़ी हैं, उनसे देश का प्रतिनिधित्व करने की उम्मीद की जाती है।"