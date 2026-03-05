Hindustan Hindi News
India VS England T20: भारतीय टीम की जीत पर स्टेडियम पर झूमे बॉलीवुड सेलेब्स, रणबीर की बेटी राहा ने किया एंजॉय

Mar 05, 2026 11:36 pm ISTSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
भारत और इंग्लैंड के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 सेमिफाइनल हुआ और इस दौरान कई बॉलीवुड सेलेब्स भारतीय टीम को सपोर्ट करने पहुंचे जिसकी फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं।

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने इंग्लैंड को हरा दिया है। भारत को सपोर्ट करने के लिए बॉलीवुड सेलेब्स भी शामिल हुए। इस दौरान के स्टार्स के कई मोमेंट कैमरे में कैप्चर हुए हैं। रणवीर कपूर पत्नी आलिया और बेटी राहा के साथ आए। इस दौरान राहा तक ने इंडियन टीम के सपोर्ट में टी शर्ट पहनी है। राहा भी बड़ी शांति से मैच देख रही थीं मम्मी-पापा के साथ।

अनिल और वरुण की एनर्जी

अनिल कपूर भी वरुण धवन के साथ पहुंचे। दोनों पूरे मैच के दौरान काफी एक्साइटेड दिखे। अनिल के तो कई एक्सप्रेशन्स मैच से वायरल हुए। जब वह संजू की परफॉर्मेंस में ताली बजा रहे थे उस पर लोगों ने खूब कमेंट्स किए। एक ने लिखा, संजू झक्कास। एक ने लिखा कि अनिल कपूर अपने इमोशन्स को कंट्रोल भी नहीं कर पाए संजू की परफॉर्मेंस देखते हुए।

कई क्रिकेटर्स भी आए

इनके अलावा महेंद्र सिंह धोनी, साक्षी धोनी, केएल राहुल, रोहित शर्मा भी नजर आए। वहीं नीता अंबानी भी बेटे आकाश और बेटी ईशा के साथ नजर आए।

रणबीर-आलिया की प्रोफेशनल लाइफ

रणबीर और आलिया के बारे में बता दें कि दोनों को गेम्स काफी पसंद हैं। दोनों फुटबॉल भी देखने जाते हैं। दोनों की प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो रणबीर और आलिया साथ में लव एंड वॉर में नजर आने वाले हैं जिसे संजय लीला भंसाली डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म में दोनों के अलावा विकी कौशल भी हैं।

रणबीर की फिल्म रामायण

इसके अलावा रणबीर फिल्म रामायण में नजर आएंगे। नितेश तिवारी द्वारा निर्देशित रामायण में रणबीर, राम का किरदार निभाने वाले हैं। इसके अलावा इसमें सनी देओल, हनुमान का किरदार निभाएंगे। यश, रावण का और रवि दुबे, लक्ष्मण का। वहीं साई पल्लवी फिल्म में सीता का किरदार निभा रही हैं। फिल्म इसी साल दिवाली पर रिलीज होगी।

आलिया की फिल्म अल्फा

वहीं आलिया की बात करें तो वह लव एंड वॉर के अलावा अल्फा में नजर आएंगी। यह यश राज फिल्म्स की मूवी है जिसमें आलिया के साथ शरवरी वाघ लीड रोल में हैं। वहीं इनके अलावा बॉबी देओल भी होंगे।

वहीं अनिल की बात करें तो वह फिल्म किंग में नजर आएंगे जिसमें शाहरुख खान, सुहाना खान, दीपिका पादुकोण लीड रोल में हैं। वैसे अनिल, आलिया की फिल्म अल्फा में भी नजर आएंगे।

वरुण धवन की बात करें तो वह है जवानी तो इश्क होना है में नजर आएंगे। इसमें वरुण के साथ मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े लीड रोल में हैं।

