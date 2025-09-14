India Pakistan Asia Cup 2025 Controversy Raveena Tandon says I hope Indian Cricketers wear black band on field भारत-पाकिस्तान मैच पर रवीना टंडन का पोस्ट, बताया इंडियन टीम से क्या है उम्मीद, Bollywood Hindi News - Hindustan
भारत-पाकिस्तान मैच पर रवीना टंडन का पोस्ट, बताया इंडियन टीम से क्या है उम्मीद

भारत-पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच को लेकर सोशल मीडिया पर कई लोग इसका विरोध कर रहे हैं। इस विरोध के बीच रवीना टंडन ने एक पोस्ट लिखा है। उन्होंने बताया कि वो क्या चाहती हैं। 

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तानSun, 14 Sep 2025 06:41 PM
भारत पाकिस्तान के बीच आज यानी 14 सितंबर को एशिया कप के लिए क्रिकेट मैच खेला जाना है। पहलगाम हमले के बाद ये पहली बार है जब भारत और पाकिस्तान के बीच किसी तरह का क्रिकेट मैच हो रहा है। इस मैच का भारत में कई लोग विरोध कर रहे हैं। अब रवीना टंडन ने भारत-पाकिस्तान मैच को लेकर अपनी राय सामने रखी है। उन्होंने बताया है कि वो भारतीय क्रिकेटर्स के क्या चाहती हैं।

क्या बोलीं रवीना टंडन

रवीना टंडन ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट लिखा- "तो ठीक है, मैच होने जा रहा है। मैं आशा करती हूं कि हमारी टीम काली पट्टी पहनेंगी और घुटनों के बल ( एक तरह का प्रोटेस्ट) बैठेगी। जीतने से पहले।"

क्या बोले सोशल मीडिया यूजर्स

रवीना टंडन के इस पोस्ट पर कई सोशल मीडिया यूजर्स का रिएक्शन आया है। एक यूजर ने लिखा- दिल टूट गया ये सोचकर कि हमारी सरकार ने इस मैच की अनुमति दे दी। मैं पहलगाम हमले के शहीदों और जवानों के साथ खड़ा हूं। एक दूसरे यूजर ने लिखा- वाह मैडम, लगता है हर मुद्दे पर आपको फिल्मी सीन ही चाहिए। मैदान में खिलाड़ी अपना खेल खेलेंगे या रवीना जी की स्क्रिप्टेड ड्रामा क्लास चलाएंगे?

रवीना की तारीफ

एक यूजर ने रवीना टंडन की तारीफ करते हुए कहा कि रवीना टंडन उन गिने-चुने सितारों में से एक हैं जो राष्ट्र के मुद्दों पर बोलती हैं। बाकी लोग अपने सी-फेसिंग बंगले में आराम कर रहे हैं। एक दूसरे यूजर ने लिखा- इतना तो क्रिकेटर्स को करना ही चाहिए।

