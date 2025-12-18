शिल्पा शेट्टी के घर पर पड़ी इनकम टैक्स की रेड, जानिए क्या है पूरा मामला

Hindustan Hindi News
IT Raid At Shilpa Shetty Home: बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी फिर से मुश्किल में फंसती नजर आ रही हैं। इनकम टैक्स अधिकारियों ने उनके घर पर रेड मारी है। आइए आपको पूरा मामला समझाते हैं।

Dec 18, 2025 09:07 pm ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के मुंबई वाले घर पर इनकम टैक्स अधिकारियों ने रेड मारी है। ये मामला उनकी बेस्टियन हॉस्पिटैलिटी कंपनी से जुड़ा है। वह इस कंपनी की को-ओनर हैं। इस कंपनी के मुंबई, पुणे, बेंगलुरु और गोवा में ‘बेस्टियन’ नाम से क्लब्स और रेस्टोरेंट्स हैं। आयकर विभाग को संदेह है कि होटल व्यवसाय में निवेश, आय और टैक्स भुगतान को लेकर गड़बड़ियां। ऐसे में वह बैस्टियन रेस्टोरेंट (Bastian) से संबंधित वित्तीय लेन-देन और कथित टैक्स अनियमितताओं की जांच कर रहे हैं।

इन जगहों पर मारे छापे

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, आयकर विभाग, कंपनी के आउटलेट और इसके प्रमोटरों के घर पर रेड मार रही है। ये छापेमारी बुधवार को शुरू हुई थी और अब जांच शिल्पा शेट्टी के घर तक पहुंच गई है।

