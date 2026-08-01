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रामायण में बालिका वधु की एक्ट्रेस बनीं हैं माता सुमित्रा, लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का किरदार निभा रहीं हैं ये

By Usha Shrivas
लाइव हिन्दुस्तान
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रणबीर कपूर की रामायण में दो टीवी एक्ट्रेस भी अहम किरदार निभाने वाली हैं।सीरियल बालिका वधु की इस एक्ट्रेस ने निभाया है रणबीर की मां सुमित्रा का किरदार, लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला के किरदार में नजर आएगी ये हीरोइन।

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रणबीर कपूर की रामायण में बालिका वधु की एक्ट्रेस बनीं हैं माता सुमित्रा

रणबीर कपूर की रामायण इस समय की सबसे चर्चित बनी हुई है। हाल में फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया था जिसे देखने के बाद ऑडियंस VFX और जबरदस्त कास्टिंग की तारीफ कर रही है। फिल्म की जब से चर्चा हो रही है तभी से लीड एक्टर्स जैसे राम के रूप में रणबीर कपूर, सीता बनीं साई पल्लवी और रावण के किरदार में यश जैसे एक्टर्स को उनके किरदारों में पसंद किया जा रहा है। ट्रेलर सामने आने के बाद इन एक्टर्स के लुक भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए। लेकिन क्या आपने ट्रेलर में टीवी की मशहूर एक्ट्रेसेज को देखा था? टीवी सीरियल की दुनिया की दो एक्ट्रेसेज रामायण में सुमित्रा और उर्मिला का किरदार निभाती नजर आएंगी।

रामायण में सोनाल झा बनी हैं माता सुमित्रा

ट्रेलर की शुरुआत में राजा दशरथ अपनी तीनों रानियों के साथ हवन करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके साथ उनकी तीनों रानियों को भी देखा जा सकता है। माता कौशल्या का किरदार एक्ट्रेस इंदिरा कृष्णन और माता कैकयी के किरदार में लारा दत्ता नजर आ रही हैं। लेकिन आपने ध्यान दिया कि राजा दशरथ की तीसरी रानी माता सुमित्रा के किरदार में टीवी एक्ट्रेस सोनल झा नजर आ रही हैं। सोनल को आपने कई टीवी सीरियल में देखा होगा। सोनल ने बालिका वधु में ईरावती का किरदार निभाया था, सीरियल ना आना इस देश लाडो में देखा गया था।

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रामायण में सोनल झा बनी हैं सुमित्रा

सोनल झा ने इन फिल्मों में किया है काम

इसके अलावा एक्ट्रेस ने चिल्लर पार्टी, लिपस्टिक अंडर माय बुर्का, आगरा नाम की फिल्मों में सपोर्टिंग किरदार में देखा गया है। सोनल डिजिटल कंटेंट की दुनिया में भी काफी एक्टिव रही हैं। उन्होंने हाल में आई वेब सीरीज द पिरामिड स्कीम, उससे पहले भय:द गौरव तिवारी मिस्ट्री, सनफ्लावर में काम किया है। थिएटर की दुनिया में नाम कमाने के बाद अब टीवी, फिल्मों और वेब सीरीज में काम कर रही हैं। आने वाले दिनों में रामायण में रणबीर कपूर की मां सुमित्रा के किरदार में दिखेंगी।

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रामायण में उर्मिला का किरदार निभाया है सोनिया बलानी ने

रामायण में उर्मिला के किरदार में दिखेंगी सोनिया बलानी

रणबीर कपूर की रामायण में सीता की बहन और लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का किरदार एक्ट्रेस सोनिया बलानी निभाती हुई दिखेंगी। सोनिया को अपने टीवी सीरियल बड़े अच्छे लगते हैं, डिटेक्टिव दीदी, कौन है?, तू मेरा हीरो में देखा होगा। एक्ट्रेस ने फिल्मों में भी काम किया है। साल 2016 में आई तुम बिन 2 से उन्होंने बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया था। एक सपोर्टिंग रोल में उन्हें देखा गया था। इसके बाद वो बाज़ार में नजर आई। सोनिया को असली पहचान फिल्म द केरला स्टोरी में आसिफा बा का किरदार निभाकर मिली थी। अब वो रामायण में उर्मिला के किरदार में नजर आने वाली हैं। जब फिल्म रिलीज होगी तो कई ऐसे एक्टर्स आपको अपनी परफॉरमेंस से हैरान करते नजर आने वाले हैं।

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Usha Shrivas

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परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।


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एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।


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