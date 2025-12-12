Fri, Dec 12, 2025Hindustan Hindi News
Imtiaz Ali to reunite with Punjabi Superstar Diljit Dosanjh After Amar Singh Chamkila Details Inside
चमकीला के बाद एक बार फिर इम्तियाज के साथ काम करेंगे दिलजीत, सिंगर ने वीडियो में दिखाई झलक

दिलजीत दोसांझ एक बार फिर इम्तियाज अली की फिल्म में नजर आनेवाले हैं। पंजाबी सिंगर और एक्टर ने खुद इस बात को कंफर्म किया है। इससे पहले दिलजीत और इम्तियाज अमर सिंह चमकीला में साथ काम कर चुके हैं। 

Dec 12, 2025
पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ ने फिल्ममेकर इम्तियाज अली के साथ अपना दूसरा प्रोजेक्ट कंफर्म किया है। इम्तियाज अली और दिलजीत इससे पहले नेटफ्लिक्स फिल्म अमर सिंह चमकीला पर काम कर चुके हैं। इस फिल्म को फैंस ने खूब पसंद किया। दिलजीत दोसांझ ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में दिलजीत ने कंफर्म किया है कि वो एक बार फिर इम्तियाज अली के साथ काम करने जा रहे हैं।

दिलजीत कर रहे हैं इम्तियाज अली के साथ फिल्म

मिनी व्लॉग में दिलजीत दोसांझ अपना दिन सुबह साढ़े चार बजे शुरू करते हैं, वो वर्कआउट करते हैं। इसके बाद दिलजीत ब्रेकफास्ट करते हैं। वीडियो में देखने को मिलता है कि दिलजीत ग्रीन स्क्रीन के सामने शूट कर रहे हैं और इम्तियाज अली के साथ बात कर रहे हैं। इसी के साथ दिलजीत ने कंफर्म किया कि वो इम्तियाज अली के साथ एक और प्रोजेक्ट कर रहे हैं।

इम्तियाज के साथ दिलजीत का दूसरा प्रोजेक्ट

इम्तियाज अली और दिलजीत की इस फिल्म को लेकर अभी कुछ ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। इससे पहले दिलजीत दोसांझ और इम्तियाज ने अमर सिंह चमकीला पर साथ काम किया था। उस फिल्म को फैंस ने बहुत प्यार दिया था। इस फिल्म में दिलजीत सिंह के साथ परिणीति चोपड़ा नजर आई थीं।

बॉर्डर 2 में नजर आएंगे दिलजीत दोसांझ

दिलजीत दोसांझ के काम की बात करें तो दिलजीत दोसांझ जल्द ही बॉर्डर 2 में नजर आएंगे। इस फिल्म को अनुराग सिंह ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में दिलजीत के साथ वरुण धवन, अहान शेट्टी, सोनम बाजवा, सनी देओल, परमवीर चीमा और मोना सिंह जैसे कलाकार नजर आएंगे।

