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रामायण में रणबीर कपूर के राम बनने पर इम्तियाज अली बोले- वह उस तरह के एक्टर हैं जो...

Sushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
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नितेश तिवारी द्वारा निर्देशित रामायण में रणबीर कपूर, भगवान राम का किरदार निभाने वाले हैं। अब इम्तियाज अली ने रणबीर के राम बनने पर अपना रिएक्शन दिया है।

रामायण में रणबीर कपूर के राम बनने पर इम्तियाज अली बोले- वह उस तरह के एक्टर हैं जो...

रणबीर कपूर फिल्म रामायण में राम का किरदार निभाने वाले हैं। रणबीर के राम का किरदार निभाने पर कई लोगों के अलग-अलग रिएक्शन आए हैं। अब फिल्ममेकर इम्तियाज अली जो रणबीर के साथ रॉकस्टार में काम कर चुके हैं, उन्होंने अपना ओपिनियन दिया है कि उन्हें क्या लगता है रणबीर इस किरदार को अच्छे से निभा पाएंगे या नहीं।

रणबीर को लेकर क्या बोले इम्तियाज

इम्तियाज ने फिल्मीबीट से बात करते हुए कहा, ‘रणबीर कुछ भी कर सकते हैं बतौर एक्टर। उन्हें अलग-अलग रोल करने चाहिए और जब वह अलग रोल करते हैं तो वह उनमें से ही एक हो जाते हैं। वह एक प्योर एक्टर हैं और मैं चाहता हूं कि वह हर तरह के रोल करें। मैं काफी खुश हूं कि वह भगवान राम का किरदार निभा रहे हैं क्योंकि वह एक अलग एफेक्ट और रिएलिटी ले आते हैं किरदार में।’

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रणबीर के लिए होगा अच्छा

इम्तियाज ने आगे कहा, ‘रणबीर के लिए काफी अच्छा होगा अगर वह राम का किरदार निभाएंगे क्योंकि वह उस तरह के एक्टर हैं जो किरदार में घुल जाते हैं। राम का किरदार निभाना उनके लिए काफी लाभकारी होगा।’

रणबीर निभाएंगे 2 किरदार

बता दें कि रणबीर, रामायण में ना सिर्फ राम का बल्कि पुरुषोत्तम राम का किरदार भी निभाएंगे। दो किरदार निभाने पर रणबीर ने कहा, भगवान विष्णु के कई अलग अवतार थे। भगवान राम भी एक अवतार थे और पुरुषोत्तम राम भी एक अवतार थे भगवान राम से पहले। मुझे भगवान राम और साथ ही भगवान परशुराम का किरदार निभाने का मौका मिला जो शानदार था।

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कब रिलीज होगी फिल्म

रामायण को नितेश तिवारी डायरेक्ट कर रहे हैं और नमित मल्होत्रा प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिल्म में रणबीर के अलावा, साई पल्लवी-सीता -का, यश-रावण का, सनी देओल-हनुमान का, रवि दुबे-लक्ष्मण का किरदार निभा रहे हैं। इनके अलावा फिल्म में अरुण गोविल, रकुल प्रीत सिंह, काजल अग्रवाल भी हैं। फिल्म का पहला पार्ट इस साल दीवाली पर रिलीज होगा। वहीं दूसरा पार्ट अगले साल दीवाली पर।

भारत की सबसे महंगी फिल्म

बता दें कि यह फिल्म भारत की अब तक की सबसे महंगी फिल्म है। प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने बताया था कि दोनों पार्ट्स का बजट टोटल 4 हजार करोड़ है।

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इम्तियाज की अपकमिंग फिल्म

वहीं इम्तियाज की बात करें तो उनकी अपकमिंग फिल्म आ रही है मैं वापस आऊंगा। यह एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसमें दिलजीत दोसांझ, वेदांग रैना, शरवरी वाघ, नसीरुद्दीन शाह लीड रोल में हैं। फिल्म इस साल 12 जून को रिलीज होगी। इस फिल्म का भाग्य विधाता के साथ क्लैश है जो कंगना रनौत की फिल्म है।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal

सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।


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