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रॉकस्टार में जलता हुआ गिटार याद है? इम्तियाज अली ने समझाया उस आइकॉनिक सीन का मतलब

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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Imtiaz Ali's Rockstar: साल 2011 में रिलीज हुई फिल्म रॉकस्टार हिंदी सिनेमा की बेस्ट फिल्मों में से एक मानी जाती है। अब इस फिल्म के एक आइकॉनिक सीन के इम्तियाज अली ने मायने समझाए हैं। 

रॉकस्टार में जलता हुआ गिटार याद है? इम्तियाज अली ने समझाया उस आइकॉनिक सीन का मतलब

इम्तियाज अली की रॉकस्टार तो आपने देखी ही होगी? रॉकस्टार साल 2011 की हिट फिल्मों में शामिल है। ये फिल्म इंडियन सिनेमा की कल्ट फिल्मों में से एक है। इस फिल्म का एक सीन है जिसका मतलब सालों बाद इम्तियाज अली ने समझाया है। आपको वो सीन याद है जहां जॉर्डन (रणबीर कपूर) एक बाथ डब में बैठ है और उसके सामने गिटार जल रहा है। हम इसी सीन की बात कर रहे हैं। इम्तियाज ने बताया कि वो सीन दिखाता है कि जॉर्डन के लिए गिटार एक पवित्र प्रतक है, वो उसे इसलिए जलता देख रहा है क्योंकि वो कुछ महसूस करना चाहता है।

गिटार के जलने वाले सीन पर इम्तियाज ने क्या समझाया?

राज शमानी के साथ खास बातचीत में इम्तियाज अली ने उस सीन के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि वो अपनी गलती की वजह से अपने प्यार को खो देता है। वो गिटार को जलता हुए देखकर वो दर्द महसूस करना चाहता है। इम्तियाज अली ने बताया कि जॉर्डन उस जगह पहुंच गया है जहां उसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा जॉर्डन एक ड्रग एडिक्ट की तरह हो चुका है जिसे खुद को चोट पहुंचाने के लिए ज्यादा डोज चाहिए।

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जॉर्डन के दर्द को दिखाता है रॉकस्टार का आइकॉनिक सीन

इम्तियाज के मुताबिक, वो अपने आपको एक ऐसी जगह लेकर आ गया है जहां वो कुछ भी महसूस नहीं कर रहा है। वो पानी के पूल में पड़ा है क्योंकि वो अपने आप को जगाना चाहता है। वो उसी वक्त पर जलते हुए गिटार को देख रहा है क्योंकि वो दुख महसूस करना चाहता है। वो अपने आप को सजा देना चाहता है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पा रहा है क्योंकि वो कुछ महसूस ही नहीं कर पा रहा है।"

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क्यों किया पानी और आग का इस्तेमाल?

इम्तियाज से जब उस सीन में पानी और आग के इस्तेमाल के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो ये दिखाना चाहते थे कि क्या होता है जब दो विपरीत चीजें साथ आती हैं।

रॉकस्टार

रॉकस्टार 2011 हिट थी या फ्लॉप?
साल 2011 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट साबित हुई थी।
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कब रिलीज हो रही इम्तियाज की मैं वापस आउंगा?

इम्तियाज अली की बात करें तो वो इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म मैं वापस आउंगा को लेकर चर्चा में हैं। ये फिल्म 12 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। फिल्म की बॉक्स ऑफिस टक्कर कंगना रनौत की फिल्म भारत भाग्य विधाता से होगी। इम्तियाज की फिल्म में दिलजीत दोसांझ, वेदांग रैना और शारवरी वाघ नजर आएंगी।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey

हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।


विस्तृत बायो

मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत

2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।


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