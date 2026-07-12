इम्तियाज अली की बेटी को बॉयफ्रेंड ने किया प्रपोज, इदा ने फ्लॉन्ट की अंगूठी
इम्तियाज अली की 26 साल की बेटी इदा अली ने अपने इंस्टाग्राम पर बॉयफ्रेंड संग रोमांटिक तस्वीरें शेयर की हैं। इन तस्वीरों में इदा के बॉयफ्रेंड उन्हें प्रपोज करते नजर आ रहे हैं।
मैं वापस आऊंगा डायरेक्टर इम्तियाज अली की बेटी इदा ने अपने इंस्टाग्राम पर अपने प्रपोजल की तस्वीरें शेयर की हैं। इदा अली अभी 26 साल की हैं। इदा ने जो तस्वीरें शेयर की हैं उसमें उनके बॉयफ्रेंड कृष अग्रवाल उन्हें प्रपोज करते नजर आ रहे हैं। इदा का रोमांटिक प्रपोजल नॉर्वे में हुआ।
इदा ने शेयर कीं प्रपोजल की तस्वीरें
इदा अली ने इंस्टाग्राम पर जो तस्वीरें शेयर की हैं उसमें पहली तस्वीर में कृष अग्रवाल नी डाउन कर, हाथों में अंगूठी लिए बैठे हैं। वहीं, इदा उनके सामने खड़ी हैं। दूसरी तस्वीर में कृष इदा के सामने पेपर से कुछ पढ़ते नजर आ रहे हैं। तीसरी तस्वीर में कृष अपने हाथ में इदा का हाथ पकड़े नजर आ रहे हैं। चौथी तस्वीर में कृष अपने घुटनों पर हैं और इदा उनके सामने खड़ी हैं।
दोस्तों और फैंस ने दी बधाई
इदा अली ने इन तस्वीरों के साथ कैप्शन लिखा- येस। इदा ने जैसे ही ये तस्वीरें पोस्ट कीं, उनके पोस्ट पर लोगों ने उन्हें बधाई दीं। वेदांग रैना ने कैप्शन में चार हार्ट बनाए। अलीजेह अग्निहोत्री ने भी इदा को बधाई दी। इदा को बधाई देने वालों में एहसास चन्ना और आलिया कश्यप का नाम भी शामिल है।
इदा ने फ्लॉन्ट की प्रपोजल वाली अंगूठी
इदा ने एक वीडियो भी शेयर किया है। इस वीडियो में इदा अपने बॉयफ्रेंड के साथ नजर आ रही हैं। साथ ही, वो अपनी अंगूठी भी फ्लॉन्ट करती भी दिख रही हैं। इदा ने इस वीडियो के साथ कैप्शन में 1 जुलाई की तारीख लिखी है। इससे साफ होता है कि कृष ने इदा को 1 जुलाई को प्रपोज किया है। इस वीडियो पर शरवरी वाघ ने इदा को बधाई दी है।
क्या करती हैं इम्तियाज की बेटी इदा अली
इदा अली की बात करें तो वो खुद भी एक फिल्ममेकर और राइटर हैं। इदा ने 17 साल की उम्र में एक शॉर्ट फिल्म डायरेक्ट की थी। इस फिल्म का नाम था लिफ्ट। इसके बाद इदा ने अमेजन मिनी टीवी का रोमांटिक ड्रामा उलझे हुए में बतौर राइटर काम किया।
लंबे वक्त से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं इदा और कृष
वहीं, अगर कृष की बात करें तो उनके बारे में ज्यादा जानकारी पब्लिक में उपलब्ध नहीं है। कृष और इदा लंबे वक्त से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। इदा ने हफ्ते भर पहले भी कृष के साथ एक वीडियो शेयर किया था। इदा पहले भी कई बार कृष के साथ तस्वीरें और वीडियो शेयर कर चुकी हैं।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
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फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
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साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
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