शाहरुख-सलमान-आमिर को लेकर ये क्या कह गए इमरान, बोले- इन्हें अपनी उम्र के हिसाब से..

संक्षेप:

इमरान खान का कहना है कि तीनों खान यानी सलमान, शाहरुख और आमिर को अपनी उम्र के हिसाब से रोल करने चाहिए। उनका यह स्टेटमेंट वायरल हो रहा है।

Feb 07, 2026 03:57 pm IST
इमरान खान बॉलीवुड में कमबैक करने के लिए तैयार हैं। इन दिनों वह खुलकर इंटरव्यूज दे रहे हैं। अब इमरान का कहना है कि सुपरस्टार शाहरुख खान, आमिर खान और सलमान खान को अपनी उम्र के हिसाब से किरदार करन चाहिए। उन्होंने बताया कि आज के युवा दर्शक उन कलाकारों से ज्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं जो उनकी अपनी उम्र और अनुभवों को दर्शाते हैं।

शोशा को दिए इंटरव्यू में इमरान से बॉलीवुड के तीनों खान को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इन्हें अपने उम्र के हिसाब से रोल चुनने चाहिए।

क्या बोले इमरान खान

इमरान ने कहा, ‘हर आदमी की तरह एक्टर्स की भी उम्र होती है। कभी ऐसा समय आता है जब आप बतौर लीडिंग मैन काम करते हैं और फिर ऐसी उम्र आती है जब आप वही रोल नहीं कर पाते हैं। तीनों खान अपने 60 की उम्र में बेहतर हैं। उन्होंने 30 सालों तक स्टारडम का एक्सपीरियंस किया है - जिसकी कल्पना करना या जिसकी बराबरी करना मुश्किल है।’

दर्शक किरदार से जुड़ते हैं

इमरान ने आगे कहा, ‘आपके स्टारडम में भी बदलाव आना शुरू हो जाता है क्योंकि अब आपके पास एक ऐसा दर्शक है जो आपको जानता है और आपके साथ-साथ बड़ा हो रहा है। फिर एक पूरी नई युवा पीढ़ी आती है जो उम्र और अनुभव में अपने करीब के लोगों से जुड़ना शुरू कर देती है। जब हम फिल्म और शो देखते हैं, हम खुद को उस स्टोरी और किरदार में देखते हैं। आप उनसे ही कनेक्ट कर राते हो जो आपकी उम्र के होते हैं। यंग जनरेशन शायद वो स्टोरी ना देखें जिसमें 70 साल का आदमी रोमांस कर रहा है।’

इमरान कर रहे कमबैक

इमरान के बारे में बता दें कि वह अब अधूरे हम अधूरे तुम के जरिए वापसी कर रहे हैं। इस फिल्म में वह भूमि पेडनेकर के साथ नजर आएंगे। इमरान लास्ट फिल्म कट्टी-बट्टी में नजर आए थे जिसमें उनके साथ कंगना रनौत लीड रोल में थीं। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर चली भी नहीं थी।

अब अधूरे हम अधूरे तुम की बात करें तो इसे दानिश अस्लाम डायरेक्ट कर रहे हैं। इस फिल्म से पहले इमरान ने कुछ दिनों पहले रिलीज हुई हैप्पी पटेल फिल्म में कैमियो भी दिया है।

