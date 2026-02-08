Hindustan Hindi News
मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम से गुजर चुके हैं आमिर खान के भतीजे इमरान खान, कहा- 'मैं दुनिया से बहुत ज्यादा डरा और...'

इमरान ने कई फिल्मों में काम किया और उनकी एक्टिंग को लोगों ने काफी पसंद भी किया। लेकिन उन्होंने एक दशक से भी पहले फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी थी, क्योंकि उन्हें वैसे रोल नहीं मिल रहे थे जैसे वह चाहते थे।  इमरान ने बताया कि कैसे मेंटल हेल्थ की 'समस्या' ने उन्हें अपनी जिंदगी में बदलाव करने पर मजबूर किया।

Feb 08, 2026 01:33 pm ISTPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
बॉलीवुड एक्टर इमरान खान एक जानते में अपनी एक्टिंग के साथ अपनी खूबसूरती के चलते अपने चाहने वालों के दिलों पर राज करते थे। इमरान ने कई फिल्मों में काम किया और उनकी एक्टिंग को लोगों ने काफी पसंद भी किया। लेकिन उन्होंने एक दशक से भी पहले फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी थी, क्योंकि उन्हें वैसे रोल नहीं मिल रहे थे जैसे वह चाहते थे। इस दौरान एक्टर ने तलाक और मेंटल हेल्थ की लड़ाई का सामना किया। एक नए इंटरव्यू में, इमरान ने बताया कि कैसे मेंटल हेल्थ की 'समस्या' ने उन्हें अपनी जिंदगी में बदलाव करने पर मजबूर किया।

'मुझे मेंटल हेल्थ की समस्या हुई थी'

दरअसल, इमरान खान ने टाइम्स ऑफ इंडिया को अपना इंटरव्यू दिया। इस दौरान से बात करते हुए, इमरान ने याद किया कि उस दौर में उन्हें एहसास हुआ कि उनकी जिंदगी में कुछ भी सही नहीं था, जिसे उन्होंने 'वेक-अप कॉल' कहा। इमरान ने इंटरव्यू में कहा, 'मुझे मेंटल हेल्थ की समस्या हुई थी। आप जानते हैं, लोगों को हेल्थ की समस्या होती है। वे सोचते हैं, अचानक कुछ गलत हो गया है, मैं अपनी डाइट बदलूंगा। मैं अपना लाइफस्टाइल बदलूंगा। ओह, यह सब उबली हुई सब्जियां हैं। और मुझे मेंटल हेल्थ की समस्या हुई। मैंने देखा, और मैंने कहा कि इनमें से कुछ भी सही नहीं है। मुझे इस पर जानबूझकर ध्यान देना होगा। जैसे आप अचानक कोई हेल्थ प्रॉब्लम होने पर अपने शरीर की देखभाल करना शुरू कर देते हैं। मुझे इसके साथ जानबूझकर जुड़ना होगा।'

'मैं दुनिया के साथ बहुत ज्यादा डर और घबराहट'

इसी इंटरव्यू में, इमरान ने आगे बताया कि वह हमेशा खुद को एक चिल और बिना किसी बोझ वाला इंसान समझते थे, लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ कि उनकी सेल्फ-इमेज वैसी नहीं थी जैसे वह असल में थे। एक्टर ने कहा, 'मेरी सेल्फ-इमेज थी कि मैं एक बहुत चिल लड़का हूं। लेकिन मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने बारे में जो भी सोचता हूं, मैं असल में वैसा इंसान नहीं हूं। अगर मैं देखूं कि उस समय दुनिया के साथ कैसे इंटरैक्ट कर रहा था, तो वह अलग था, और यह उससे मेल नहीं खा रहा था जैसा मैं खुद को समझता था। मैं दुनिया के साथ बहुत ज्यादा डर और घबराहट, बहुत ज्यादा परेशान करने वाली एंग्जाइटी के साथ इंटरैक्ट कर रहा था। यह आराम पसंद, चिल लड़के के बिल्कुल उल्टा था।'

इमरान का फिल्मी करियर

इमरान खान, एक्टर आमिर खान और डायरेक्टर मंसूर खान के भतीजे हैं। इमरान ने साल 2007 में अपने चाचा आमिर के प्रोडक्शन में बनी फिल्म 'जाने तू या जाने ना' से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। फिल्म हिट हुई और इमरान रातों-रात स्टार बन गए। इसके बाद उन्हें कल्ट क्लासिक 'डेली बेली' से खास सफलता मिली, लेकिन उसके बाद उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होने शुरू हो गईं। 2015 में 'कट्टी बट्टी' फ्लॉप होने के बाद, इमरान ने एक्टिंग से दूरी बना ली। एक्टर अब फिल्मों में वापसी कर रहे हैं। इस साल की शुरुआत में, वह अपने दोस्त वीर दास की डायरेक्टोरियल फिल्म हैप्पी पटेल में कैमियो में दिखे थे। अब वह भूमि पेडनेकर के साथ अधूरे हम अधूरे तुम में लीड एक्टर के तौर पर वापसी करने वाले हैं। यह फिल्म इस साल नेटफ्लिक्स पर कभी भी रिलीज हो सकती है।

