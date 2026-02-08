मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम से गुजर चुके हैं आमिर खान के भतीजे इमरान खान, कहा- 'मैं दुनिया से बहुत ज्यादा डरा और...'

संक्षेप: इमरान ने कई फिल्मों में काम किया और उनकी एक्टिंग को लोगों ने काफी पसंद भी किया। लेकिन उन्होंने एक दशक से भी पहले फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी थी, क्योंकि उन्हें वैसे रोल नहीं मिल रहे थे जैसे वह चाहते थे। इमरान ने बताया कि कैसे मेंटल हेल्थ की 'समस्या' ने उन्हें अपनी जिंदगी में बदलाव करने पर मजबूर किया।

बॉलीवुड एक्टर इमरान खान एक जानते में अपनी एक्टिंग के साथ अपनी खूबसूरती के चलते अपने चाहने वालों के दिलों पर राज करते थे। इमरान ने कई फिल्मों में काम किया और उनकी एक्टिंग को लोगों ने काफी पसंद भी किया। लेकिन उन्होंने एक दशक से भी पहले फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी थी, क्योंकि उन्हें वैसे रोल नहीं मिल रहे थे जैसे वह चाहते थे। इस दौरान एक्टर ने तलाक और मेंटल हेल्थ की लड़ाई का सामना किया। एक नए इंटरव्यू में, इमरान ने बताया कि कैसे मेंटल हेल्थ की 'समस्या' ने उन्हें अपनी जिंदगी में बदलाव करने पर मजबूर किया।

'मुझे मेंटल हेल्थ की समस्या हुई थी' दरअसल, इमरान खान ने टाइम्स ऑफ इंडिया को अपना इंटरव्यू दिया। इस दौरान से बात करते हुए, इमरान ने याद किया कि उस दौर में उन्हें एहसास हुआ कि उनकी जिंदगी में कुछ भी सही नहीं था, जिसे उन्होंने 'वेक-अप कॉल' कहा। इमरान ने इंटरव्यू में कहा, 'मुझे मेंटल हेल्थ की समस्या हुई थी। आप जानते हैं, लोगों को हेल्थ की समस्या होती है। वे सोचते हैं, अचानक कुछ गलत हो गया है, मैं अपनी डाइट बदलूंगा। मैं अपना लाइफस्टाइल बदलूंगा। ओह, यह सब उबली हुई सब्जियां हैं। और मुझे मेंटल हेल्थ की समस्या हुई। मैंने देखा, और मैंने कहा कि इनमें से कुछ भी सही नहीं है। मुझे इस पर जानबूझकर ध्यान देना होगा। जैसे आप अचानक कोई हेल्थ प्रॉब्लम होने पर अपने शरीर की देखभाल करना शुरू कर देते हैं। मुझे इसके साथ जानबूझकर जुड़ना होगा।'

'मैं दुनिया के साथ बहुत ज्यादा डर और घबराहट' इसी इंटरव्यू में, इमरान ने आगे बताया कि वह हमेशा खुद को एक चिल और बिना किसी बोझ वाला इंसान समझते थे, लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ कि उनकी सेल्फ-इमेज वैसी नहीं थी जैसे वह असल में थे। एक्टर ने कहा, 'मेरी सेल्फ-इमेज थी कि मैं एक बहुत चिल लड़का हूं। लेकिन मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने बारे में जो भी सोचता हूं, मैं असल में वैसा इंसान नहीं हूं। अगर मैं देखूं कि उस समय दुनिया के साथ कैसे इंटरैक्ट कर रहा था, तो वह अलग था, और यह उससे मेल नहीं खा रहा था जैसा मैं खुद को समझता था। मैं दुनिया के साथ बहुत ज्यादा डर और घबराहट, बहुत ज्यादा परेशान करने वाली एंग्जाइटी के साथ इंटरैक्ट कर रहा था। यह आराम पसंद, चिल लड़के के बिल्कुल उल्टा था।'