शाहरुख खान से पहले इमरान को मिला था चेन्नई एक्सप्रेस का ऑफर, बोले- मुझे नहीं लग रहा था...

संक्षेप:

शाहरुख खान की चेन्नई एक्सप्रेस सुपरहिट थी। आज भी इस फिल्म के कई सीन सोशल मीडिया पर पसंद किए जाते हैं। लेकिन शाहरुख से पहले इस फिल्म को इमरान को अप्रोच किया गया था।

Jan 25, 2026 11:17 am ISTSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
शाहरुख खान की फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस सुपरहिट है। इस फिल्म ने कई रिकॉर्ड बनाए हैं बॉक्स ऑफिस पर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शाहरुख से पहले इमरान खान को ये ऑफर मिला था। लेकिन उन्होंने इसे करने से मना कर दिया था। इमरान ने इसके पीछे की वजह बताई है।

इमरान की फिल्म जाने तू या जाने ना आपने देखी ही होगी। इस फिल्म के बाद से इमरान की डिमांड काफी बढ़ गई थी। हालांकि रोहित शेट्टी के साथ उनका ये कोलैब्रेशन रह गया।

इमरान ने क्यों छोड़ी फिल्म

इमरान ने पीटीआई से बात करते हुए कहा, ‘मेरी और रोहित शेट्टी का साथ बातचीत थी। हमारे बीच बातचीत भी हुई। उनका नरेशन काफी फनी था और फिल्म भी मजेदार बनी। लेकिन मुझे नहीं लग रहा था कि मैं इसे सही से कर पाऊंगा। मैं देख रहा था वह क्या करना चाह रहे थे। मुझे लगा वह फनी है।’

शाहरुख से बेहतर कोई नहीं हो सकता

इमरान ने आगे कहा, ‘मुझे लगा मैं सही नहीं हूं इसके लिए और यही हमारी बातचीत हुई। शाहरुख खान इस फिल्म के लिए बेटर च्वाइस थे, मुझे नहीं लगता मैं शाहरुख से बेहतर हो सकता था।’

चेन्नई एक्सप्रेस ने की थी शानदार कमाई

चेन्नई एक्सप्रेस की बात करें तो यह साल 2013 में रिलीज हुई थी। फिल्म में शाहरुख के साथ दीपिका पादुकोण लीड रोल में थीं। एक्शन कॉमेडी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है। मूवी ने 227.13 करोड़ की कमाई की थी।

इमरान की फिल्में

वहीं इमरान की बात करें तो वह लास्ट मूवी कट्टी बट्टी में नजर आए थे जो साल 2015 में रिलीज हुई थी। इसके बाद वह हाल ही में रिलीज हुई मूवी हैप्पी पटेल खतरनाक जासूस में नजर आए वो भी स्पेशल अपीयरेंस पर।

इमरान ने अपने करियर में किडनैप, लक, आई हेट लव स्टोरीज, झूठा ही सही, ब्रेक के बाद, मेरे ब्रदर की दुल्हन, एक मैं और एक तू, वन्स अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा, गोरी तेरे प्यार में फिल्मों में काम किया है।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal
सुष्मिता सेमवाल उत्तराखंड से हैं, लेकिन बचपन दिल्ली-एनसीआर में बीता और यहीं से पढ़ाई की। अब फिलहाल चंडीगढ़ में रहती हैं। सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। अभी सुष्मिता मनोरंजन सेक्शन में काम कर रही हैं। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। सुष्मिता को फिल्में देखना, म्यूजिक सुनना पसंद है। और पढ़ें
Imran Khan Shah Rukh Khan

